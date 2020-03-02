Скачать
Понедельник, 02.03.2020
Экс-командир "Айдара" сообщил о своем задержании по запросу РФ (Видео)
Экс-командир "Айдара" сообщил о своем задержании по запросу РФ (Видео)
Главные события недели: новые 200 гривень, распространение коронавируса и эскалация в Сирии
Главные события недели
"Реал" победил "Барселону" и вернул себе первое место в Ла Лиге
"Реал" победил "Барселону" и вернул себе первое место в Ла Лиге
Позитив и приятные эмоции: смешные фото животных
Позитив и приятные эмоции: смешные фото животных

Морковь: польза для сердца и действенна профилактика рака

Смотрите фото (6)
Морковь: польза для сердца и действенна профилактика рака
03:04 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эксперты в области питания рассказали о том, по каким причинам полезно употреблять морковку.

  • 1

    Морковь - источник каротина, борца с раком. По данным научных исследований, употребление 2,8 мл бета-каротина в сутки коррелируют снижением риска развития рака на 40%. Кроме того, данное вещество способствует улучшению в состоянии кожи, замедлению процессов старения, улучшению иммунитета, зрения, а также настроения.

  • 2

    Морковь содержит много антиоксидантов. Еще одна веская причина начать регулярно есть морковь – этот овощ богат антиоксидантами. Антиоксиданты уменьшают вред, который наносят клеткам организма свободные радикалы, повышая вероятность развития болезней старения и рака. Их обилием, в частности, отличается вареная в мундире морковь.

  • 3

    Морковь насыщена важным для сердца калием. По словам специалистов, содержащийся в моркови калий помогает понижать давление, повышает защищенность сосудистой системы от развития атеросклероза, полезен при варикозном расширении вен.

  • 4

    Морковь действует как средство от боли и усталости. Если начать регулярно есть морковь, то можно добиться снижения нагрузки на мышцы и суставы (мышечная усталость становится причиной болей и телесного дискомфорта). Многие люди устают от ежедневной рутины и бывают не в состоянии дать полноценный отдых мышцам и суставам. Употребление моркови может помочь в преодолении такой усталости от него. Специалисты считают, что употреблять морковь целесообразно и при мигренях.

  • 5

    Морковь улучшает здоровье ротовой полости. Эксперты отмечают: если пожевать сырой овощ несколько минут, количество болезнетворных микроорганизмов в ротовой полости уменьшается в три раза.

Когда употреблять картофель категорически не рекомендуется

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Здоровье, Морковь, Полезные свойства.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В этом году офицеров запаса призовут на срочную службу
02 Гончарук и Ермак провели встречу в одном из столичных ресторанов
03 Медики зафиксировали четыре случая подозрения на коронавирус в Ровно
04 Дочь Стивена Спилберга арестована: причина
05 В столице молодой парень во время конфликта ударил оппонента ножом в грудь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Французский депутат обвинила нардепа ОПЗЖ во лжи
Французский депутат обвинила нардепа ОПЗЖ во лжи
В Доминиканской Республике выявлен первый случай коронавируса
В Доминиканской Республике обнаружен коронавирус
США показали проект сверхдальнобойной пушки (Фото)
США показали проект сверхдальнобойной пушки (Фото)
Дочь Стивена Спилберга арестована: причина
Дочь Стивена Спилберга арестована: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь