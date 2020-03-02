Морковь: польза для сердца и действенна профилактика рака

1 Морковь - источник каротина, борца с раком. По данным научных исследований, употребление 2,8 мл бета-каротина в сутки коррелируют снижением риска развития рака на 40%. Кроме того, данное вещество способствует улучшению в состоянии кожи, замедлению процессов старения, улучшению иммунитета, зрения, а также настроения.

2 Морковь содержит много антиоксидантов. Еще одна веская причина начать регулярно есть морковь – этот овощ богат антиоксидантами. Антиоксиданты уменьшают вред, который наносят клеткам организма свободные радикалы, повышая вероятность развития болезней старения и рака. Их обилием, в частности, отличается вареная в мундире морковь.

3 Морковь насыщена важным для сердца калием. По словам специалистов, содержащийся в моркови калий помогает понижать давление, повышает защищенность сосудистой системы от развития атеросклероза, полезен при варикозном расширении вен.

4 Морковь действует как средство от боли и усталости. Если начать регулярно есть морковь, то можно добиться снижения нагрузки на мышцы и суставы (мышечная усталость становится причиной болей и телесного дискомфорта). Многие люди устают от ежедневной рутины и бывают не в состоянии дать полноценный отдых мышцам и суставам. Употребление моркови может помочь в преодолении такой усталости от него. Специалисты считают, что употреблять морковь целесообразно и при мигренях.