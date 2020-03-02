Антивозрастные продукты: что нужно есть, чтобы выглядеть моложе

Темный шоколад
Темный шоколад богат антиоксидантами, которые защищают кожу от ультрафиолетовых лучей и борется со свободными радикалами, увлажняя кожу.
Ягоды
Предпочитаете ли вы голубику, ежевику, или клубнику, любой вид этих ягод весьма полезен для кожи. Они предотвращают или замедляют некоторые типы повреждения клеток. Ягоды также эффективны при уменьшении боли и отечности. В качестве дополнительного бонуса черника может улучшить когнитивные способности и предотвратить такие заболевания, как болезнь Альцгеймера и деменция.
Авокадо
Авокадо наполнен здоровыми жирами, которые весьма полезны для общего здоровья. Употребление всего одного авокадо в день может снизить уровень холестерина и способствовать регенерации кожи. В дополнение к этому, авокадо снабжают организм калием, антиоксидантами и витамином С.
Цитрусовые фрукты
Цитрусовые являются одними из лучших источников витамина С. Они также богаты фолиевой кислотой. Апельсины, грейпфруты и другие цитрусовые могут помочь снизить уровень холестерина и мочевой кислоты, а их регулярное потребление может помочь предотвратить проблемы с сердцем и кровообращением.
Помидоры
Помидоры наполнены широким спектром питательных веществ. Они содержат витамин А, витамин С и фолиевую кислоту. Ликопин является антиоксидантом, который дает им красный цвет. Он содержит противововозрастной элемент реставерол. Это соединение защищает от УФ-излучения и предотвращает инфекционные, дегенеративные и сердечно-сосудистые заболевания.
Куркума
Куркума стала модной за последние пару лет, и не зря. Она обладает противовоспалительными и противораковыми свойствами, что делает его полезной пряностью для ароматизации ваших блюд. Говорят, что он повышает уровень энергии, уменьшает стресс, повышает настроение и замедляет процесс старения.
Чеснок
Он содержит противобактериологические и противогрибковые свойства, улучшает кровообращение, поддерживает уровни холестерина и понижает риск некоторых видов рака. Эта специя является одним из лучших антивозрастных суперпродуктов.
Морковь
Морковь отлично подходит для глаз, но у нее есть много других преимуществ для здоровья.
Бета-каротин в моркови превращается в витамин А в организме, помогая глазам функционировать и защищая кожу от старения.