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Антивозрастные продукты: что нужно есть, чтобы выглядеть моложе

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Антивозрастные продукты: что нужно есть, чтобы выглядеть моложе
02:46 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Топ продуктов, которые могут помочь сохранить вашу кожу красивой, сияющей и молодой.

  • 1

    Темный шоколад

    Темный шоколад богат антиоксидантами, которые защищают кожу от ультрафиолетовых лучей и борется со свободными радикалами, увлажняя кожу.

  • 2

    Ягоды

    Предпочитаете ли вы голубику, ежевику, или клубнику, любой вид этих ягод весьма полезен для кожи. Они предотвращают или замедляют некоторые типы повреждения клеток. Ягоды также эффективны при уменьшении боли и отечности. В качестве дополнительного бонуса черника может улучшить когнитивные способности и предотвратить такие заболевания, как болезнь Альцгеймера и деменция.

  • 3

    Авокадо

    Авокадо наполнен здоровыми жирами, которые весьма полезны для общего здоровья. Употребление всего одного авокадо в день может снизить уровень холестерина и способствовать регенерации кожи. В дополнение к этому, авокадо снабжают организм калием, антиоксидантами и витамином С.

  • 4

    Цитрусовые фрукты

    Цитрусовые являются одними из лучших источников витамина С. Они также богаты фолиевой кислотой. Апельсины, грейпфруты и другие цитрусовые могут помочь снизить уровень холестерина и мочевой кислоты, а их регулярное потребление может помочь предотвратить проблемы с сердцем и кровообращением.

  • 5

    Помидоры

    Помидоры наполнены широким спектром питательных веществ. Они содержат витамин А, витамин С и фолиевую кислоту. Ликопин является антиоксидантом, который дает им красный цвет. Он содержит противововозрастной элемент реставерол. Это соединение защищает от УФ-излучения и предотвращает инфекционные, дегенеративные и сердечно-сосудистые заболевания.

  • 6

    Куркума

    Куркума стала модной за последние пару лет, и не зря. Она обладает противовоспалительными и противораковыми свойствами, что делает его полезной пряностью для ароматизации ваших блюд. Говорят, что он повышает уровень энергии, уменьшает стресс, повышает настроение и замедляет процесс старения.

  • 7

    Чеснок

    Он содержит противобактериологические и противогрибковые свойства, улучшает кровообращение, поддерживает уровни холестерина и понижает риск некоторых видов рака. Эта специя является одним из лучших антивозрастных суперпродуктов.

  • 8

    Морковь

    Морковь отлично подходит для глаз, но у нее есть много других преимуществ для здоровья.

    Бета-каротин в моркови превращается в витамин А в организме, помогая глазам функционировать и защищая кожу от старения.

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Питание, Здоровье, Продукты, Старение, Польза.
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