Антивозрастные продукты: что нужно есть, чтобы выглядеть моложе

1 Темный шоколад Темный шоколад богат антиоксидантами, которые защищают кожу от ультрафиолетовых лучей и борется со свободными радикалами, увлажняя кожу.

2 Ягоды Предпочитаете ли вы голубику, ежевику, или клубнику, любой вид этих ягод весьма полезен для кожи. Они предотвращают или замедляют некоторые типы повреждения клеток. Ягоды также эффективны при уменьшении боли и отечности. В качестве дополнительного бонуса черника может улучшить когнитивные способности и предотвратить такие заболевания, как болезнь Альцгеймера и деменция.

3 Авокадо Авокадо наполнен здоровыми жирами, которые весьма полезны для общего здоровья. Употребление всего одного авокадо в день может снизить уровень холестерина и способствовать регенерации кожи. В дополнение к этому, авокадо снабжают организм калием, антиоксидантами и витамином С.

4 Цитрусовые фрукты Цитрусовые являются одними из лучших источников витамина С. Они также богаты фолиевой кислотой. Апельсины, грейпфруты и другие цитрусовые могут помочь снизить уровень холестерина и мочевой кислоты, а их регулярное потребление может помочь предотвратить проблемы с сердцем и кровообращением.

5 Помидоры Помидоры наполнены широким спектром питательных веществ. Они содержат витамин А, витамин С и фолиевую кислоту. Ликопин является антиоксидантом, который дает им красный цвет. Он содержит противововозрастной элемент реставерол. Это соединение защищает от УФ-излучения и предотвращает инфекционные, дегенеративные и сердечно-сосудистые заболевания.

6 Куркума Куркума стала модной за последние пару лет, и не зря. Она обладает противовоспалительными и противораковыми свойствами, что делает его полезной пряностью для ароматизации ваших блюд. Говорят, что он повышает уровень энергии, уменьшает стресс, повышает настроение и замедляет процесс старения.

7 Чеснок Он содержит противобактериологические и противогрибковые свойства, улучшает кровообращение, поддерживает уровни холестерина и понижает риск некоторых видов рака. Эта специя является одним из лучших антивозрастных суперпродуктов.