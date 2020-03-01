Полезные привычки для здорового иммунитета: В ЦОЗ дали советы для населения

Новости шоу бизнеса:В украинском ЦОЗ поделились топ 12 привычками для здорового иммунитета.

В Центре общественного здоровья Украины рассказали о 12 полезных привычек для здорового иммунитета.

Об этом сообщает ЦОЗ.

"60% факторов здоровья иммунитета и качества жизни связано именно с нашими привычками", — говорится в сообщении.

Отмечается, что миллионы людей болеют, испытывают инвалидности и даже умирают вследствие нездорового образа жизни.

Пренебрежение научно обоснованными рекомендациями приводит к проблемам со здоровьем, например нарушения обмена веществ, болезни суставов и скелета, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, избыточный вес и тому подобное.

"Свой иммунитет можно и нужно поддерживать в хорошей форме. Для этого необходимо соблюдать простые правила: не курите; регулярно употребляйте фрукты и овощи; больше двигайтесь; чаще гуляйте на свежем воздухе; поддерживайте здоровую массу тела не злоупотребляйте алкогольными напитками; достаточно спите; избегайте стрессов", — отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, 1 марта отмечается Всемирный день иммунитета.