Снижает давление и улучшает пищеварение: польза свекольного сока

Новости шоу бизнеса:Четыре причины, почему следует включить свекольный сок в рацион.

Сок свеклы популярен благодаря богатству питательных веществ, минералов, витаминов, клетчатки и уникальных антиоксидантов.

Регулирует артериальное давление

Самое известное использование этого овощного сока - контроль гипертонии. Влияние, которое он может иметь на высокое давление возникает сразу. Это связано с наличием нитратов, снимающих напряжение в венах и артериях, позволяя сердечно-сосудистой системе расслабиться.

Управляет диабетом

В свекольном соке содержится значительное количество растворимой клетчатки, которая не только помогает пищеварению, но и контролирует уровень сахара в крови. Исследования 2017 года показали, что диетическое экстракт нитратов из свекольного сока снижает кровяное давление людей с диабетом 2- го типа.

Противораковые свойства

Согласно исследованиям, проведенным Govind J Kapadia, Harukoni Tokuda (опубликованным в журнале Cancer Letters Journal), антиоксидантный потенциал свеклы и свекольного сока высок. Продукт содержит два редких вещества - бетаин и вульгаксантин.

"Из-за природы этих веществ, борющихся со свободными радикалами, проводятся исследования их потенциального воздействия на раковые клетки, - пишет издание Organic Facts.

Улучшает пищеварение

Обладая противовоспалительными свойствами и высоким уровнем растворимых и нерастворимых волокон, продукт оказывает благотворное влияние на пищеварение. Сок поможет быстро устранить запоры, будут способствовать перистальтическому движению, что также облегчит симптомы вздутие живота.