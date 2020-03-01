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Снижает давление и улучшает пищеварение: польза свекольного сока

Снижает давление и улучшает пищеварение: польза свекольного сока
17:49 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

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Сок свеклы популярен благодаря богатству питательных веществ, минералов, витаминов, клетчатки и уникальных антиоксидантов.

Регулирует артериальное давление

Самое известное использование этого овощного сока - контроль гипертонии. Влияние, которое он может иметь на высокое давление возникает сразу. Это связано с наличием нитратов, снимающих напряжение в венах и артериях, позволяя сердечно-сосудистой системе расслабиться.

Управляет диабетом

В свекольном соке содержится значительное количество растворимой клетчатки, которая не только помогает пищеварению, но и контролирует уровень сахара в крови. Исследования 2017 года показали, что диетическое экстракт нитратов из свекольного сока снижает кровяное давление людей с диабетом 2- го типа.

Противораковые свойства

Согласно исследованиям, проведенным Govind J Kapadia, Harukoni Tokuda (опубликованным в журнале Cancer Letters Journal), антиоксидантный потенциал свеклы и свекольного сока высок. Продукт содержит два редких вещества - бетаин и вульгаксантин.

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"Из-за природы этих веществ, борющихся со свободными радикалами, проводятся исследования их потенциального воздействия на раковые клетки, - пишет издание Organic Facts.

Улучшает пищеварение

Обладая противовоспалительными свойствами и высоким уровнем растворимых и нерастворимых волокон, продукт оказывает благотворное влияние на пищеварение. Сок поможет быстро устранить запоры, будут способствовать перистальтическому движению, что также облегчит симптомы вздутие живота.

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Питание, Здоровье, Свекла, Польза, Свекольный сок.
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