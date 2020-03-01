Козье молоко: почему стоит добавить в свой рацион

Новости шоу бизнеса:Специалисты рассказали о преимуществах козьего молока.

Всем известна польза молока и молочных продуктов, которое стоит пить для укрепления здоровья.

В первую очередь эксперты называют гипоаллергенность данного продукта. В отличие от коровьего, козье молоко лучше усваивается организмом, при этом имея больше полезных веществ. Этот напиток насыщает организм кальцием и витамином D, очень хорошо сочетаемых в молоке, а значит, он полезен для роста и развития костей. Также много в козьем молоке магния, меди, кобальта, калия, селена и фтора.Это интересно: Неожиданные симптомы, которые могут предупреждать о скором инфаркте

Богато оно и холином, каротином, биотином и крайне важными для нервной системы витаминами B-группы. Помогает молоко укрепить иммунитет, этому способствует большой процент содержания натуральной аскорбиновой кислоты. Есть в напитке и РР, также козье молоко по своей структуре наиболее близко к материнскому. Несмотря на то, что вкус именно этого вида молока несколько своеобразный, в ходе промышленного производства оно становится более стабильным и не отличается от коровьего.

При этом следует учесть, что у этого вкусного и полезного напитка есть и ряд противопоказаний. Поэтому прежде, чем приобрести козье молоко, или при возникновении каких либо проблем после его употребления следует проконсультироваться с лечащим врачом.