Кому полезен напиток с топленым маслом?

Новый тренд во всем мире — "масляный" кофе. Говорят, он помогает снизить вес, несмотря на очевидную калорийность. Так ли это?
Топленое масло готовят на медленном огне до тех пор, пока не испарятся вода и сухие вещества молока. В итоге его внешний вид и вкус заметно отличаются от характеристик масла из холодильника. Получается непрозрачная твердая масса золотистого цвета. Зато, расплавляясь, она становится совсем прозрачной, в отличие от обычного масла. Об этом рассказывает Women's Health.
По сути, превращение масла в топленое концентрирует его жиры. Обычно в нем от 60 до 62 процентов жиров, в основном насыщенных.
Кому подходит кофе с топленым маслом
В восточной кулинарии топленое масло всегда было традиционным. В западных странах оно стало востребованным в последние годы в связи с ростом популярности кето-диеты. Еще топленое масло любят все, кто не переносит молочные продукты, ведь в нем нет молочных белков.
Поклонники "топленого кофе" говорят, что наполненный жиром напиток помогает чувствовать себя сытыми и заряженными энергией. Нет скачков сахара и голода в течение всего утра. Сочетать такой кофе рекомендуют с питательным завтраком, который обеспечивает достаточное количество белка.
По сравнению со сливочным маслом, у топленого более насыщенный, слегка сладковатый вкус, что делает его привлекательным ингредиентом. Продукт хорош для людей, которые придерживаются низкоуглеводной или кето-диеты, избегают еды с высоким содержанием сахара, чувствительны к лактозе.
Недостатки напитка
Несмотря на множество заявлений о пользе кофе с топленым маслом, его действие на организм слабо исследовано. Важно помнить: топленое масло, как и обычное, содержит много калорий и насыщенных жиров.
Если хочется похудеть, все-таки лучше получать калории из полезных продуктов, а не напитков вроде масляного кофе. Не говоря о том, что регулярное его употребление на завтрак лишает человека всех необходимых веществ, которые он мог бы получить из полноценного сбалансированного завтрака.
Не существует универсального подхода к питанию, поэтому учтите собственные вкусовые предпочтения и образ жизни. Не навязывайте себе тренды, которые не подходят телу или графику.
Если обожаете кофе с топленым маслом, не отказывайте себе в удовольствии приготовить его дома. Бросьте в кофе кусочек маслица — и через 20-30 секунд получите пенистый напиток, похожий на латте.
Если не любите кофе или чувствительны к кофеину, тоже можете использовать топленое масло. Просто добавьте его в черный чай или матча-чай, смешайте и наслаждайтесь!