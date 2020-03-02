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Кому полезен напиток с топленым маслом?

Кому полезен напиток с топленым маслом?
10:49 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Топленое масло содержит холестерин, который организм использует для синтеза гормонов.

Новый тренд во всем мире — "масляный" кофе. Говорят, он помогает снизить вес, несмотря на очевидную калорийность. Так ли это?

Топленое масло готовят на медленном огне до тех пор, пока не испарятся вода и сухие вещества молока. В итоге его внешний вид и вкус заметно отличаются от характеристик масла из холодильника. Получается непрозрачная твердая масса золотистого цвета. Зато, расплавляясь, она становится совсем прозрачной, в отличие от обычного масла. Об этом рассказывает Women's Health.

По сути, превращение масла в топленое концентрирует его жиры. Обычно в нем от 60 до 62 процентов жиров, в основном насыщенных. 

Кому подходит кофе с топленым маслом

В восточной кулинарии топленое масло всегда было традиционным. В западных странах оно стало востребованным в последние годы в связи с ростом популярности кето-диеты. Еще топленое масло любят все, кто не переносит молочные продукты, ведь в нем нет молочных белков.

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Поклонники "топленого кофе" говорят, что наполненный жиром напиток помогает чувствовать себя сытыми и заряженными энергией. Нет скачков сахара и голода в течение всего утра. Сочетать такой кофе рекомендуют с питательным завтраком, который обеспечивает достаточное количество белка.

По сравнению со сливочным маслом, у топленого более насыщенный, слегка сладковатый вкус, что делает его привлекательным ингредиентом. Продукт хорош для людей, которые придерживаются низкоуглеводной или кето-диеты, избегают еды с высоким содержанием сахара, чувствительны к лактозе.

Недостатки напитка

Несмотря на множество заявлений о пользе кофе с топленым маслом, его действие на организм слабо исследовано. Важно помнить: топленое масло, как и обычное, содержит много калорий и насыщенных жиров.

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Если хочется похудеть, все-таки лучше получать калории из полезных продуктов, а не напитков вроде масляного кофе. Не говоря о том, что регулярное его употребление на завтрак лишает человека всех необходимых веществ, которые он мог бы получить из полноценного сбалансированного завтрака.

Не существует универсального подхода к питанию, поэтому учтите собственные вкусовые предпочтения и образ жизни. Не навязывайте себе тренды, которые не подходят телу или графику.

Если обожаете кофе с топленым маслом, не отказывайте себе в удовольствии приготовить его дома. Бросьте в кофе кусочек маслица — и через 20-30 секунд получите пенистый напиток, похожий на латте.

Если не любите кофе или чувствительны к кофеину, тоже можете использовать топленое масло. Просто добавьте его в черный чай или матча-чай, смешайте и наслаждайтесь!

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Здоровье, Напитки, Советы медиков, горячие напитки, Напиток с топленным маслом, Топленное масло.
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