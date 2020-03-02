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Эфирные масла, которые помогут при простуде

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Эфирные масла, которые помогут при простуде
22:21 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Во время простуды и гриппа все средства хороши для того, чтобы избавиться от заболевания.

  • 1

    Масло эвкалипта 

    Вдыхать эфирное масло очень полезно при простуде и гриппе. У этого вида масла очень выражены противовирусные и противомикробные свойства. С его помощью можно уменьшить воспаление, справиться с кашлем, снизить температуру и в целом укрепить иммунитет. Желательно развести его в любом базовом масле и использовать эту смесь для растирания груди. Таким образом, можно облегчить отхождение мокроты и ускорить выздоровление.

  • 2

    Масло чайного дерева

    Исследователи утверждают, что это эвкалиптовое масло обладает отличными противовирусными свойствами. То есть масло хорошо борется с инфекциями. Также эфирное масло обладает противогрибковым и противомикробным свойствами.

  • 3

    Масло ромашки

    Простуда и грипп часто сопровождаются ознобом. Даже при высокой температуре болеющий может испытывать прохладу и невозможность согреться. В этом плане отлично работает масло ромашки. Вдыхая его, можно существенно облегчить состояние при простуде или гриппе.

  • 4

    Масло перечной мяты

    У этого вида масла есть такое свойство как улучшение показателей физической активности и работоспособности. А ведь при простуде и гриппе они часто снижены. Поэтому стоит использовать это эфирное масло во время заболеваний. К тому же оно может облегчить дыхание, так как способно расслабить гладкую мускулатуру бронхов.

  • 5

    Масло розмарина

    Очень часто это масло используют в кулинарии, но на кухне действие розмарина не оканчивается. У него есть способность уменьшать воспалительные процессы в организме, что очень полезно при простуде или гриппе.

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Здоровье, Простуда, Масло, Эфирные масла, Советы медиков, Что поможет при простуде.
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