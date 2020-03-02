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Как отличить искусственные яйца от натуральных

Как отличить искусственные яйца от натуральных
14:23 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Натуральные яйца необязательно хранить в холодильнике, они не портятся и при комнатной температуре.

Технологию создания искусственных яиц придумали в Китае, и сейчас новинка набирает популярность в мире. Себестоимость таких яиц, как говорят, составляет примерно 25% от натуральных, а значит их выгодно продавать. Нередко эти яйца называют вегетарианскими, ведь при их производстве не страдает ни одна курица, а в желтке никогда не зародится жизнь.

Однако на этом преимущества заканчиваются. Искусственные яйца похожи на настоящие только внешним видом и вкусом, а вот тех самых витаминов, минералов, полезных жиров и белка там нет. 

Внимательно осмотрите скорлупу — слишком чистая, блестящая и немного шероховатая должна насторожить. А вот яичко, испачканное пометом, — самое что ни на есть натуральное, у кур, как известно, одно выводное отверстие и для яиц, и для экскрементов. При нажатии искусственное яйцо будет слегка пружинить.

Кому полезен напиток с топленым маслом?

Искусственные яйца хранить нужно исключительно в холодильнике, при этом срок годности у них будет больше, а цена ниже.

Желток искусственного яйца легко взять в руку, у него достаточно прочная оболочка, а если его не трогать, то через некоторое время желток и белок легко смешаются в однородную массу.

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Здоровье, Яйца, Советы медиков, Искусственные яйца, Натуральные яйца.
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