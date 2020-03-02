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Впечатляющая польза для здоровья: почему нужно есть чеснок

Впечатляющая польза для здоровья: почему нужно есть чеснок
17:37 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чеснок - один из самых популярных ароматов и вкусов, используемых в кухнях мира.

Некоторые БАДы «усилители иммунитета» включают чеснок, и не без причины. Исторически он использовался для защиты от болезней, борьбы с инфекциями и лечения ран. Исследования придают достоверность иммунным способностям.

Исследования

146 добровольцев были назначены для приема плацебо или чесночной добавки ежедневно в течение 12 недель. В группе с чесноком было значительно меньше простуд по сравнению с группой, принимавшей плацебо, и они быстрее выздоравливали, если заражались.

Новые эксперименты подтверждают, что выдержанный экстракт чеснока усиливает функцию иммунных клеток.

Здоровые взрослые в возрасте от 21 до 50 лет получали либо плацебо, либо выдержанный чесночный экстракт в течение 90 дней. Между группами не было различий в количестве заболеваний, у тех, кто получал экстракт, уменьшилась тяжесть простуды и гриппа, стало меньше симптомов и меньше пропущенных рабочих или школьных дней.

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Механизм действия

Чеснок содержит соединение, помогвющие иммунной системе бороться с микробами - аллиин. Аллицин содержит серу, которая придает продукту характерный запах и вкус. Но он нестабилен и быстро превращается в серосодержащие соединения, дарящие чесноку лечебные свойства.

Было показано, что эти соединения усиливают реакцию лейкоцитов в организме на борьбу с болезнями, когда они сталкиваются с вирусами.

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Питание, Здоровье, Продукты, Иммунитет, Польза, Чеснок.
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