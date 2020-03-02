Улучшение качества сна: в борьбе с бессонницей поможет шафран

Новости шоу бизнеса:Специалисты австралийского университета использовали экстракт шафрана для лечения людей, испытывавших проблемы с бессонницей.

В эксперименте австралийских ученых участвовали здоровые люди в возрасте от 18 до 70 лет, по каким-либо причинам испытывавшие проблемы со сном.

Добровольцев разделили на две группы. Участникам эксперимента из первой группы давали на протяжении 28 дней экстракт шафрана – по 14 мг в день, а остальным – плацебо. При этом добровольцы до конца исследования не подозревали, к какой группе относится каждый из них.

В конце каждой недели участники эксперимента проходили опрос, позволяющий понять индекс выраженности бессонницы. Оказалось, что люди, принимавшие экстракт шафрана, отметили значительное улучшение качество сна. Побочные эффекты при этом отсутствовали.

Ученые намерены продолжать работу в этом направлении, чтобы понять, почему шафран позволяет улучшить сон.