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Как нужно питаться, чтобы быть всегда здоровым

Как нужно питаться, чтобы быть всегда здоровым
09:43 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Назван главный принцип здорового питания, который избавит Вас от проблем с сердцем.

Американские кардиологи провели исследование и пришли к выводу, что сохранить здоровье и предотвратить проблемы с сердцем поможет одно важное правило.

Специалисты уверены, что польза от питания будет неоцененной, когда насыщенные жиры заменить на ненасыщенные. К примеру, если сливочное масло заменить на растительное, тогда риск развития проблем с сердечно-сосудистой системой уменьшится на 30%.

Также такая замена продуктов поможет людям, у которых повышен уровень холестерина в крови.

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Ученые доказали, что такой принцип питания поможет продлить жизнь, ведь отказавшись от насыщенных жиров, люди начнут употреблять меньше фаст-фуда, полуфабрикатов, сладостей, молочных продуктов с высоким процентом жирности. И вместо этого перейдут на более здоровую пищу, а именно: оливковое масло, орехи, рыбу, морепродукты, овес, семена льна и прочее.

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Питание, Советы, Продукты, Еда.
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