Будьте избирательнее: продукты, которые не следует есть на голодный желудок

1 Цитрусовые Апельсины, мандарины и лимоны, съеденные натощак, способны провоцировать аллергию и способствовать развитию гастрита. Поэтому, перед тем, как выпить стакан цитрусового фреша, рекомендуется плотно позавтракать овсянкой.

2 Бананы Бананы попали в этот список потому, что в них содержится много магния, который способен влиять на деятельность сердечно-сосудистой системы. Бесконтрольное употребление этого фрукта на голодный желудок чревато рисками нарушения кальциево-магниевого баланса.

3 Сырые овощи Сырые овощи содержат кислоты, которые в считанные секунды раздражают слизистую оболочку желудка. Поэтому, съеденные с самого утра натощак помидор, огурец или капуста, могут принести немало проблем людям с проблемным пищеварением. Помидоры, в свою очередь, из-за большого содержания пектина и дубильной кислоты, способствую образованию желудочного камня. То же самое, кстати, касается груши и хурмы.

4 Йогурт Может показаться странным, что в этом списке оказался йогурт, ведь сколько реклам твердит о том, что нет ничего полезнее баночки вкусного йогурта на завтрак. Однако с этим можно поспорить. Утром организму не нужна помощь йогуртовых бактерий, он вполне справляется без них. Поэтому польза продукта, съеденного натощак, равна нулю. Йогуртом лучше перекусить через 2-3 часа после завтрака или съесть его на ужин. Вообще, йогурт и другая молочная продукция не столько вредна с утра, сколько бесполезна, ведь основная ценность этих продуктов заключается в полезной микрофлоре, а именно в молочнокислых бактериях. При употреблении йогурта или кефира натощак бактерии, содержащиеся в продукте, тут же попадают в агрессивную кислую среду и моментально погибают, даже не доходя до кишечника. Поэтому нет никакого смысла пить кисломолочные продукты натощак.

5 Сладкий картофель Этот продукт, съеденный на голодный желудок, способен вызвать тяжесть в желудке и вздутие, именно те, о которых говорят в рекламах ферментативных лекарств.

6 Холодные напитки Говорят, что полезно выпивать утром натощак стакан воды. Но это не должна быть ледяная вода из холодильника, так как она не способна должным образом запустить процесс пищеварения в начале дня. Лучше заменить холодный напиток еле теплым, комнатной температуры. Сам процесс принятия воды с утра «разогревает» желудочно-кишечный тракт перед завтраком, а холодные напитки способны вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и кишечника. К тому же при наличии хронических заболеваний пищеварительного тракта холодные напитки, выпитые натощак, способны вызвать обострение болезни. Также холодная жидкость приводит к сужению сосудов желудка, что ухудшает местное кровообращение и процесс переваривания пищи. Интересно то, что холодные напитки, выпитые сутра на голодный желудок, способны провоцировать сбои менструального цикла у женщин.

7 Сладости Сладости вредны сами по себе, а уж на голодный желудок и подавно. Связано это с тем, что сразу после пробуждения поджелудочная не способна выработать должное количество инсулина, что чревато повышением сахара в крови и как результат – возникновением заболеваний глаз и развитием сахарного диабета. Большая доза сахара, попавшая в желудок с утра, заставляет поджелудочную работать на износ, а длительное увлечение сладкими завтраками выводит поджелудочную железу из строя.

8 Кофе Многие не представляют свое утро без чашечки кофе, а некоторые даже не сядут завтракать, если перед этим не выпьют черный бодрящий напиток. Однако стоит позаботиться о своем здоровье и отказаться от этой привычки, так как утренний кофе на голодный желудок раздражает слизистую оболочку, повышает секрецию желудочного сока и способствует развитию гастрита. Если ваш завтрак состоит из одного кофе, будьте готовы к тому, что горечи, обладающие желчегонными свойствами и провоцирующие бесполезный выброс желчи, могут заставить вас с самого утра мучиться от боли.

9 Красное мясо Это довольно тяжелый продукт, особенно с утра, когда организм, не набравшись энергии, еще не в состоянии справиться с таким количеством белка. Поэтому употребление сложных животных белков лучше отложить на обед.

10 Быстрые завтраки Хоть рекламы и твердят о пользе утреннего завтрака из сладких хлопьев для здоровья организма и стройной фигуры, на самом деле никакой воспетой пользы эти продукты не приносят. Напротив, являясь богатым источником углеводов, быстрые завтраки резко повышают уровень сахара в крови, в результате чего в обед вас будет мучить «волчий» голод, который может привести к перееданию. Итог – повышение веса. Так что не верьте рекламе и питайтесь только здоровой и полезной пищей.

11 Бутерброды с колбасой В состав колбасы и ветчины входит множество вредных компонентов, некоторые из которых – вреднейшие канцерогенные вещества, провоцирующие образование и развитие раковых клеток. Особенно вредны такие бутерброды утром натощак, когда слабо защищенный пустой желудок просто не готов к такой химической атаке.