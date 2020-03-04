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Врачи рассказали, помогает ли ромашковый чай при бессоннице

Врачи рассказали, помогает ли ромашковый чай при бессоннице
01:11 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Напиток из ромашки считается отличным средством при стрессах и усталости.

Специалисты Гарвардской школы выяснили, как популярный чай влияет на сон. Они проанализировали все работы ученых по «чайному» вопросу. Например, исследование 2011 года показало: люди с хронической бессонницей, употреблявшие капсулы с экстрактом ромашки, так и не смогли избавиться от расстройства.

В 2016 году было установлено: у добровольцев, которые пили чай на протяжении двух недель, немного улучшилось качество сна. Анализ 2017 года показал, что пожилые люди стали лучше спать только после приема большого количества экстракта ромашки.

И все-таки ученые полагают, что убежденность в пользе ромашкового чая срабатывает как эффект плацебо.

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Эксперты напоминают: качество сна зависит в основном от атмосферы в комнате и психологических факторов. Обычно уснуть мешают стресс, ссоры, гаджеты. Но если ромашковый чай действительно кого-то спасает при бессоннице, не стоит от него отказываться.

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Чай, Бессонница, Ромашковый чай, Свойства ромашкового чая, Польза ромашкового чая.
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