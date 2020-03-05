Дефицит витамина D: признаки, которые нужно знать

Новости шоу бизнеса:Дефицит витамина D представляет серьезную проблему для здравоохранения.

Этот "солнечный" витамин крайне важен для здоровья костей и работы иммунитета. Однако бывают ситуации, при которых его количество является чрезмерным.

Витамин D помогает организму поглощать кальций, но если его уровень увеличивается, то повышается и количество кальция в крови. А это может вызвать неприятные и даже опасные симптомы. К ним относятся тошнота, рвота и потеря аппетита.

Исследователи наблюдали за 10 людьми, которые столкнулись с чрезмерным количеством кальция после того, как начали принимать слишком большое количество добавок с витамином D. Ранее у всех этих людей отмечался дефицит данного витамина, но они, что называется, переборщили.

В результате, 4 человека столкнулись с тошнотой и рвотой, а трое с потерей аппетита. Отметим, что эти три ключевых признака повышенного уровня витамина D отмечались и в ходе других исследований, также касающихся данного вопроса. В частности, у одной женщины помимо тошноты появилась ещё и потеря веса, когда она, как выяснилось, приняла в 78 раз большую дозу этого витамина с течением времени.

Хотя данный витамин нужен нам для крепости костей, при избытке кальция кости, напротив, ослабевают и могут повреждаться. Гиперкальциемия угрожает также почкам и сердцу. Если вы принимаете витаминные добавки, то убедитесь в том, чтобы не употреблять более 10 микрограмм в день — этого вполне достаточно для подавляющего большинства людей. Приём данных добавок в дозе более 100 мг в день может быть вреден для здоровья.