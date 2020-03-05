Правило пяти секунд: можно ли есть быстро поднятую с пола пищу

Новости шоу бизнеса:Опасно ли есть быстро поднятую после падения на пол пищу?

Есть такое правило пяти секунд. Если ему верить, то быстро поднятую после падения на пол пищу можно спокойно есть — бактерии не успевают ее "атаковать". Правда ли это?

Со слов врача Арефа Кассообхой, болезнетворные бактерии собираются на продукте с поверхности, на который тот упал. Именно поэтому даже если у вас исключительная реакция и скорость и вы подберете еду с пола сразу же, на ней уже поселится "букет" из микроорганизмов.

Ученые исследовали огромное количество продуктов, которые намеренно ронялись на разных участках пола. Эксперты выяснили, что правило пяти секунд не действовует. Причем степень бактериального загрязнения также не имеет никакого значения. Самым восприимчивым к микроорганизмам признаны влажные продукты (например, арбузов). Сухие продукты, такие как кусочек шоколада или орех, собирают на себе минимальное количество бактерий.

Медики утверждают, что поднятую после падения на пол еду употреблять все равно крайне опасно. Вместе с такой пищей вы можете съесть кишечную палочку или сальмонеллу. В таком случае вы рискуете не только здоровьем, но и жизнью.