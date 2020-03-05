Скачать
Четверг, 05.03.2020
Зеленский: Рябошапка не показал результат и должен уйти
Зеленский: Рябошапка не показал результат и должен уйти
ВСУ получили шесть модернизированных танков Т-72 (Фото)
ВСУ получили шесть модернизированных танков
Ломаченко и Усик - в рейтинге лучших боксеров мира по версии The Ring
Ломаченко и Усик - в рейтинге лучших боксеров мира по версии The Ring
Победитель Берлинале-2020 может попасть за решетку: причина
Победитель Берлинале-2020 может попасть за решетку: причина

Правило пяти секунд: можно ли есть быстро поднятую с пола пищу

Правило пяти секунд: можно ли есть быстро поднятую с пола пищу
18:07 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Опасно ли есть быстро поднятую после падения на пол пищу?

Есть такое правило пяти секунд. Если ему верить, то быстро поднятую после падения на пол пищу можно спокойно есть — бактерии не успевают ее "атаковать". Правда ли это?

Со слов врача Арефа Кассообхой, болезнетворные бактерии собираются на продукте с поверхности, на который тот упал. Именно поэтому даже если у вас исключительная реакция и скорость и вы подберете еду с пола сразу же, на ней уже поселится "букет" из микроорганизмов.

Ученые исследовали огромное количество продуктов, которые намеренно ронялись на разных участках пола. Эксперты выяснили, что правило пяти секунд не действовует. Причем степень бактериального загрязнения также не имеет никакого значения. Самым восприимчивым к микроорганизмам признаны влажные продукты (например, арбузов). Сухие продукты, такие как кусочек шоколада или орех, собирают на себе минимальное количество бактерий.

Противовоспалительное и противомикробное средство: польза брусники для здоровья

Медики утверждают, что поднятую после падения на пол еду употреблять все равно крайне опасно. Вместе с такой пищей вы можете съесть кишечную палочку или сальмонеллу. В таком случае вы рискуете не только здоровьем, но и жизнью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Пища, Еда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик? Тест на определение темперамента
02 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 марта
03 Кто вошел в Кабмин Шмыгаля: что известно о новом правительстве
04 "Не встает": сын Сергея и Снежаны Бабкиных все еще находится в реанимации
05 Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У берегов Калифорнии на карантине стоит круизный лайнер
У берегов Калифорнии на карантине стоит круизный лайнер
Последствия коронавируса: В мире более 290 млн учеников не имеют доступа к образованию
В мире более 290 млн учеников не имеют доступа к образованию
Немного похолодает: синоптик дала прогноз погоды до конца недели
Немного похолодает: синоптик дала прогноз погоды до конца недели
&quot;У магии нет пола&quot;: фея-кресная в новой &quot;Золушке&quot; не будет гендера
"У магии нет пола": фея-кресная в новой "Золушке" не будет гендера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь