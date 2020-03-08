Морщин как и не бывало: питание для продления молодости

С возрастом кожа становится всё более вялой и безжизненной. Для защиты от возрастных морщин необходимо налегать на продукты питания с белками, стимулирующими омоложение клеток.
Форель. Один из самых распространённых морепродуктов, которые чаще всего употребляют люди, не придерживающиеся вегетарианского питания. В этой рыбе помимо высокого содержания полезных жирных кислот Омега-3 также содержится столько же белков, сколько их имеется в курице. В 100 граммах форели приблизительно 20 г белка.
Коллагеновые белки. Коллаген - это белок внутри нашего организма, который обеспечивает структурные компоненты кожи. Он состоит из аминокислот, помогающих сохранять здоровье соединительной ткани нашего тела. Можно приобретать пищевые добавки с этим белком, но перед этим необходимо проконсультироваться с нутриционистами.
Орехи. Орехи вроде миндаля и грецких орехов содержат богатейшие запасы белка. Если вы употребляете 50 г миндаля, то получаете 10 г белка. Также миндаль помогает сохранять уровень холестерина под контролем, а это очень важно для защиты здоровья сердца.
Авокадо. Считается суперпродуктом, который содержит фитохимикаты и другие важнейшие нутриенты, благотворно влияющие при возрастных процессах. На 73% авокадо состоит из воды, на 15% из жира, на 8,5% из углеводов и на 2% из белков.