Скачать
Воскресенье, 08.03.2020
Зеленский заявил, что это он предложил отправить Скалецкую на обсервацию
Зеленский заявил, что это он предложил отправить Скалецкую на обсервацию
Трамп, говоря о коронавирусе, вспомнил о Зеленском
Трамп, говоря о коронавирусе, вспомнил о Зеленском
"Барселона" вырвала победу у "Реал Сосьедада"
"Барселона" вырвала победу у "Реал Сосьедада"
Животные, которые имеют самую яркую расцветку (Фото)
Животные, которые имеют самую яркую расцветку (Фото)

Морщин как и не бывало: питание для продления молодости

Смотрите фото (5)
Морщин как и не бывало: питание для продления молодости
02:43 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Названы продукты, которые спасут от старения.

  • 1

    С возрастом кожа становится всё более вялой и безжизненной. Для защиты от возрастных морщин необходимо налегать на продукты питания с белками, стимулирующими омоложение клеток.

    Форель. Один из самых распространённых морепродуктов, которые чаще всего употребляют люди, не придерживающиеся вегетарианского питания. В этой рыбе помимо высокого содержания полезных жирных кислот Омега-3 также содержится столько же белков, сколько их имеется в курице. В 100 граммах форели приблизительно 20 г белка.

  • 2

    Коллагеновые белки. Коллаген - это белок внутри нашего организма, который обеспечивает структурные компоненты кожи. Он состоит из аминокислот, помогающих сохранять здоровье соединительной ткани нашего тела. Можно приобретать пищевые добавки с этим белком, но перед этим необходимо проконсультироваться с нутриционистами.

  • 3

    Орехи. Орехи вроде миндаля и грецких орехов содержат богатейшие запасы белка. Если вы употребляете 50 г миндаля, то получаете 10 г белка. Также миндаль помогает сохранять уровень холестерина под контролем, а это очень важно для защиты здоровья сердца.

  • 4

    Авокадо. Считается суперпродуктом, который содержит фитохимикаты и другие важнейшие нутриенты, благотворно влияющие при возрастных процессах. На 73% авокадо состоит из воды, на 15% из жира, на 8,5% из углеводов и на 2% из белков.

Эффективные способы весенней детоксикации

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Здоровье, Молодость, Продукты, Полезные свойства.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чумак рассказал, почему ОГП не подписывал подозрения против Порошенко
02 Первые животные Земли были связаны сетью странных нитей (Фото)
03 Зеленский о семье: Им не нравится моя работа
04 Какие дозы спиртных напитков не причинят вреда вашему здоровью? Ответ экспертов
05 В аннексированном Крыму оккупанты на Керченском мосту запустили первый поезд в РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Германии почти 800 человек заразились коронавирусом
В Германии почти 800 человек заразились коронавирусом
В Грузии растет число зараженных коронавирусом
В Грузии растет число зараженных коронавирусом
Нардеп Волошин: Никакого коронавируса у меня нет
Нардеп Волошин: Никакого коронавируса у меня нет
OPPO представила лимитированную версию флагмана Find X2 Pro Lamborghini Edition (Фото)
Лимитированная версия флагмана OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь