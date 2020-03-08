Морщин как и не бывало: питание для продления молодости

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С возрастом кожа становится всё более вялой и безжизненной. Для защиты от возрастных морщин необходимо налегать на продукты питания с белками, стимулирующими омоложение клеток.

Форель. Один из самых распространённых морепродуктов, которые чаще всего употребляют люди, не придерживающиеся вегетарианского питания. В этой рыбе помимо высокого содержания полезных жирных кислот Омега-3 также содержится столько же белков, сколько их имеется в курице. В 100 граммах форели приблизительно 20 г белка.