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Снимите их немедленно: чем опасны узкие джинсы

Снимите их немедленно: чем опасны узкие джинсы
11:20 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Узнайте, как узкие джинсы могут навредить женскому здоровью

Обтягивающая одежда — любимая у модниц. Она подчеркивает фигуру, молодость. Но как реагирует тело?

Многие девушки чуть ли не каждый день носят очень узкие джинсы. Они плотно сидят на ногах, пятой точке. Чем опасна такая одежда, рассказывает medisease.com.

Боль в спине

Если женщина страдает от проблем с позвоночником, обтягивающие джинсы их усугубят. Изменяется подвижность дисков, увеличивается давление на спинной мозг — и боль усиливается. Кроме того, плотное облегание сковывает движения ног, что тоже косвенно вредит позвоночнику.

Варикоз

Вены, расположенные в задней части бедер, сильно страдают от ежедневной носки узких джинсов. Если варикоз уже имеется, венам станет еще хуже. У здоровых женщин он может развиться из-за регулярного нарушения кровообращения в конечностях. А если закидывать нога на ногу, разрушающий эффект усилится.

Образование тромбов

Так как обтягивающие джинсы нарушают кровообращение, в венах ног могут со временем образовываться тромбы. Особенно рискуют девушки с генетической предрасположенностью к тромбообразованию, избыточным весом.

Бесплодие

Узкие брюки давят на живот, что плохо сказывается на матке. Регулярное чрезмерное давление может привести к гинекологическим болезням, которые часто становятся причиной бесплодия.

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Инфекции мочевыводящих путей

Перегрев этой зоны из-за плотных, практически воздухонепроницаемых джинсов способствует размножению бактериальных инфекций.

Зуд паховой области

Опять-таки, из-за чрезмерного сдавливания, недостатка циркуляции воздуха, плотного прилегания могут раздражаться кожные покровы. Это идеальные условия для грибков, в том числе розового пахового лишая.

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Бесплодие, Одежда, Джинсы, Варикоз, Зуд.
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