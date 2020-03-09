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Кашель как рукой снимет: что нужно пить при простуде

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Кашель как рукой снимет: что нужно пить при простуде
04:00 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Эти теплые напитки спасут Вас от сильного надоедливого кашля.

  • 1

    Есть несколько видов напитков, которые облегчат простуду и кашель.

  • 2

    Так, во время кашля, как правило, отекают носоглотка, гортань и выделяется из носа много слизи.

  • 3

    Чтобы уменьшить эти проявления простуды, которые провоцируют или усугубляют кашель, нужно включить в свое меню такие напитки.

  • 4

    Например, любой теплый чай без кофеина – это может быть чай из заварника обычный, или из трав.

  • 5

    Также полезно будет хотя бы раз в день, пока вы лечитесь, выпить чашку горячего куриного бульона.

  • 6

    Теплые фруктовые соки полезны вдвойне – они и источник витамина С, и источник жидкости, которая улучшает обменные процессы. Соки же позволяют избавиться от слизи.

  • 7

    Кроме того, стоит при кашле пить много теплой чистой воды – можно даже без лимона и меда. Но с медом слизь быстрее покинет вас и вам будет легче дышать.

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Вода, Советы, Напиток, Чай, Сок, Горло, Кашель, бульон.
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