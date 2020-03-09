ТОП продуктов, которые нельзя есть после 30 лет

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Соя

Опасность сои заключается в том, что этот продукт является генетически модифицированным. Ее долгосрочное влияние на организм неизвестно. В краткосрочной перспективе соя может вызвать воспаление в организме и может потенциально повлиять на функцию щитовидной железы.

Также соя содержит фитоэстрогены, которые имитируют эстроген в организме.