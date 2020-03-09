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ТОП продуктов, которые нельзя есть после 30 лет

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ТОП продуктов, которые нельзя есть после 30 лет
02:03 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Существует целый список продуктов, которые не желательно употреблять после 30 лет из-за риска возникновения ряда заболеваний. Отказ от подобной еды поможет сохранить здоровье долгие годы.

  • 1

    Соя

    Опасность сои заключается в том, что этот продукт является генетически модифицированным. Ее долгосрочное влияние на организм неизвестно. В краткосрочной перспективе соя может вызвать воспаление в организме и может потенциально повлиять на функцию щитовидной железы.

    Также соя содержит фитоэстрогены, которые имитируют эстроген в организме.

  • 2

    Ароматизированный йогурт

    Он содержит огромное количество сахара на порцию – 47 грамм. При этом чистый йогурт полезен для пищеварительного здоровья, особенно после 30 лет.

  • 3

    Использование соломинки для напитков

    Из-за использования соломинки для напитков появляются морщины вокруг рта. Их провоцируют поджимающие движения.

  • 4

    Белый хлеб

    Этот продукт повышает уровень сахара в крови и практически не содержит витаминов и минералов, присутствующих в цельной пшенице.

  • 5

    Пакетированные фруктовые соки

    Во время выжимки соков полезная клетчатка убирается. Клетчатка помогает снизить скорость, с которой сахар из фруктов попадает в кровь. Чистый сок, особенно промышленный, не равен фруктам, которые предпочтительнее после 30 лет.

  • 6

    Магазинная выпечка

    В выпечке, производимой в промышленных масштабах, используют гидрогенизированные масла – тогда они выглядят свежими неделями.

  • 7

    Выращенная на фирме рыба

    До 70% рыбы, которую вы найдете на местном рынке, – это выращенная рыба. Разводимая рыба находится в таких условиях, что они едят фекалии друг друга. Кроме того, в их диете полно антибиотиков, а также пищи, окрашенной специально для того, чтобы подкрашивать мясо.

  • 8

    Попкорн для микроволновки

    Особенно вредной пищей для мозга является жареная кукуруза в микроволновой печи. Субстанция, которая покрывает зерна, полна трансжиров, которые негативно влияют на память. Они буквально разрушают клетки и усиливают воспаление в мозге. В свою очередь, производство организмом поддерживающих мозг жирных кислот омега-3 находится под угрозой. Данный продукт полон канцерогенов.

Список продуктов, которые нельзя покупать в супермаркетах

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Здоровье, Продукты, Вредные продукты, Запрещенные продукты.
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