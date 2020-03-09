ТОП продуктов, которые нельзя есть после 30 лет

Соя
Опасность сои заключается в том, что этот продукт является генетически модифицированным. Ее долгосрочное влияние на организм неизвестно. В краткосрочной перспективе соя может вызвать воспаление в организме и может потенциально повлиять на функцию щитовидной железы.
Также соя содержит фитоэстрогены, которые имитируют эстроген в организме.
Ароматизированный йогурт
Он содержит огромное количество сахара на порцию – 47 грамм. При этом чистый йогурт полезен для пищеварительного здоровья, особенно после 30 лет.
Использование соломинки для напитков
Из-за использования соломинки для напитков появляются морщины вокруг рта. Их провоцируют поджимающие движения.
Белый хлеб
Этот продукт повышает уровень сахара в крови и практически не содержит витаминов и минералов, присутствующих в цельной пшенице.
Пакетированные фруктовые соки
Во время выжимки соков полезная клетчатка убирается. Клетчатка помогает снизить скорость, с которой сахар из фруктов попадает в кровь. Чистый сок, особенно промышленный, не равен фруктам, которые предпочтительнее после 30 лет.
Магазинная выпечка
В выпечке, производимой в промышленных масштабах, используют гидрогенизированные масла – тогда они выглядят свежими неделями.
Выращенная на фирме рыба
До 70% рыбы, которую вы найдете на местном рынке, – это выращенная рыба. Разводимая рыба находится в таких условиях, что они едят фекалии друг друга. Кроме того, в их диете полно антибиотиков, а также пищи, окрашенной специально для того, чтобы подкрашивать мясо.
Попкорн для микроволновки
Особенно вредной пищей для мозга является жареная кукуруза в микроволновой печи. Субстанция, которая покрывает зерна, полна трансжиров, которые негативно влияют на память. Они буквально разрушают клетки и усиливают воспаление в мозге. В свою очередь, производство организмом поддерживающих мозг жирных кислот омега-3 находится под угрозой. Данный продукт полон канцерогенов.