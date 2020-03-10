Врачи рассказали, что любовь к чаю или кофе заложена в генах

Новости шоу бизнеса:Гены или наследственность определяет тот напиток, который человек употребляет по утрам для придания бодрости.

Всё человечество можно условно поделить на любителей кофе и чая. Учёные из Riken Center for Integrative Medical Sciences и Университета Осаки в Японии решили выяснить, существуют ли какие-то генетические связи с предпочтениями этих напитков. Для этого они изучили генетическую информацию и пищевые предпочтения более 160 тысяч жителей Японии. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Nature Human Behavior. Оно продемонстрировало наличие 13 пищевых предпочтений, включая употребление алкоголя, выбор напитков и пищи, которые связаны с определенным набором генов. Некоторые из этих ассоциаций увеличивали вероятность болезней вроде рака и диабета.

Пища во многом определяет здоровье человека, но теперь доказано, что и гены человека определяют его выбор в пище. Геномные исследования обычно проводятся для поиска специфических генетических вариаций, связанных с повышенным риском тех или иных болезней. К примеру, 1 000 человек группируют вместе для того, чтобы определить, как вариации или изменения в их ДНК могут быть использованы для предсказания развития разного рода недугов. Теперь исследователи проанализировали наличие этих вариаций и выбор пищи.

Были установлены различия в ДНК, влияющие на любовь человека к чаю или кофе. Эти гены усиливали восприятия определённых вкусов, что влияло на формирование пищевых предпочтений. Некоторые гены влияли на тягу человека к горькому вкусу, и поэтому он чаще выбирал тофу. А при отсутствии этих вариантов употреблял меньше алкоголя или вообще не пил. У любителей рыбы и овощей имелись генетические варианты, делающие их более чувствительными перед вкусом унами, сообщает CNN.