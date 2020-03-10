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Чрезвычайно богаты на питательные вещества: польза фиников для организма

Чрезвычайно богаты на питательные вещества: польза фиников для организма
21:15 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Плоды финиковой пальмы высоко ценят за их уникальный вкус и богатый питательный состав.

Ученые говорят, что ежедневно нужно употреблять по три финика, тогда польза для здоровья будет неоценимой. 

Эти полезные плоды можно употреблять в свежем, сушеном и вареном виде. Полстакана фиников обеспечивают около 14% суточной потребности в калии, 8% в магнии и 10% в марганце. Они также являются отличным источником витамина В6 (около 24% суточной нормы на каждые ½ стакана плодов). Но медики говорят, что достаточно съедать по три финика в день и вы сразу же заметите положительные изменения.

Плоды финиковой пальмы чрезвычайно богаты на питательные вещества - они являются отличным источником витаминов А, В и С, а также минералов: магния, фосфора, кальция, железа, селена, цинка и меди. Кроме того, финики содержат много клетчатки - до 8 грамм. Эти плоды благоприятно действуют на работу пищеварительной системы, помогая при запорах и других нарушениях желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, в состав фиников входят мощные антиоксиданты - флавоноиды, каротиноиды и фенольная кислота, которые защищают организм от многих заболеваний, в том числе и рака.

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Также этот продукт известен своим благотворным влиянием на сердечно-сосудистую систему, поскольку способен нормализовать уровень холестерина в крови. Благодаря такому воздействию на липидограмму, финики могут снизить риск развития атеросклероза, инфаркта или инсульта.

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Питание, Здоровье, Финики, Польза.
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