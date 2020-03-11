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Чрезмерное потребление сахара провоцирует проблемы с сердечным ритмом

Чрезмерное потребление сахара провоцирует проблемы с сердечным ритмом
04:30 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Исследователи предупреждают, что те, кто страдает нарушениями сердечного ритма, должны быть осторожны с потреблением сахара.

Когда здоровые люди едят сладости, поджелудочная железа начинает вырабатывать инсулин - гормон, ответственный за снижение сахара в крови до стабильного уровня. В предыдущем исследовании было показано, что выработка инсулина в поджелудочной железе регулируется калиевыми каналами. Когда эти каналы перестают работать, особенно у пациентов, страдающих от синдрома удлиненного интервала (QT), это вызывает чрезмерное количество инсулина и снижение уровня сахара в крови до опасно низкого уровня.

В текущем исследовании, ученые показали, что калиевый канал под названием HERG связан с двумя другими гормонами - с глюкагоноподобным пептидом-1 (GLP-1) и желудочным ингибиторным полипептидом (GIP). Эти гормоны чрезмерно реагируют и сигнализируют организму, чтобы начать производить больше инсулина.

«Когда здоровый человек испытывает падение уровня сахара в крови, гормональный глюкагон реагирует, сигнализируя организму о выделении большего количества сахара в кровь. Но уровень глюкагона у людей, страдающих от QT, слишком низок», - сказал корреспондент Сигне Тореков. - Это означает, что количество инсулина пациента увеличивается вдвое по сравнению со у здоровыми людьми, а выделение гормона, ответственный за повышение сахара в крови от опасно низкого уровня, также в равной степени нарушается».

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Что это значит для сердца?

Исследователи предупреждают, что те, кто страдает нарушениями сердечного ритма, должны быть осторожны с потреблением сахара. По словам Торекова, одного безалкогольного напитка среднего размера достаточно, чтобы уровень сахара в крови упал до опасно низкого уровня, что еще больше увеличивает интервал QT. В худшем случае чрезмерное потребление сахара может привести к нарушению сердечного ритма и даже сердечной недостаточности.

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Сахар, Сердечный ритм, Вред сахара, Свойства сахара, Опасность сахара.
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