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Четверг, 12.03.2020
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ТОП 5 веских причин навсегда расстаться с жевательной резинкой

ТОП 5 веских причин навсегда расстаться с жевательной резинкой
07:42 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

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Эксперты говорят, что жевательная резинка может спровоцировать дискомфорт и боли в желудке. При жевании жвачки организм получает сигнал о том, что сейчас поступит пища, поэтому происходит процесс выработки ферментов и кислот, необходимых для переваривания еды. Но желудок не получает пищи, поэтому уже выработанные вхолостую вещества могут стать причиной проблем с желудочно-кишечным трактом.

В составе жевательной резинки есть сахар или консерванты, которые могут негативно повлиять на состояние зубов, в частности вызвать кариес или эрозию эмали. Поэтому эксперты не рекомендуют злоупотреблять этим продуктом.

Еще одной причиной, по которой стоит отказаться от жевательной резинки является аспартам – подсластитель, который распадается на вещества, в том числе древесный спирт и формальдегид, которые опасны для организма.

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Также в жвачке может содержаться диоксид титана – вещество, которое добавляют в состав продукта для отбеливающего эффекта. Исследования показывают, что этот компонент негативно влияет на эмаль зубов, а также вреден для микрофлоры кишечника.

Специалисты советуют отказаться от жевательной резинки из-за бутилированного гидрокситолуола - химического консерванта, который не дает жвачке испортиться. Он может повлиять на работу печени, а также спровоцировать ряд серьезных заболеваний.

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Здоровье, Жевательная резинка, Вред жевательной резинки, Советы медкиов, Вред желачек.
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