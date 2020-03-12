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Пропал голос: Что делать и как быстро восстановить

Пропал голос: Что делать и как быстро восстановить
08:57 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Голос может пропасть по разным причинам, но в любом случае нужно как можно скорее приниматься за лечение.

Зимой и весной люди на фоне ослабленного иммунитета часто болеют и теряют голос. Актриса и оперная певица Мария Геворгян рассказала, что нужно делать в этом случае.

По ее словам, вначале следует выяснить причину потери голоса, так как она не всегда связана с простудой. Желательно обратиться к специалисту: врачу-терапевту, лору, фониатру, а не заниматься самолечением. 

Самое главное в ситуации, когда пропал голос, — голосовой покой:

— Не переходите на шепот! Тихая речь гораздо сильнее напрягает голосовые связки, помните об этом. Поэтому если у вас есть возможность — при потере голоса лучше всего взять больничный и посидеть пару дней дома, — отметила Геворгян.

Если взять больничный нельзя — молчите, при необходимости — пишите.

У профессиональных исполнителей есть свои любимые рецепты, рассказала певица.

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Молоко и инжир. Возьмите два сушеных инжира и залейте стаканом молока, подогрейте. Молоко следует выпить, лучше перед сном, а инжир съесть.

Хорошо сделать ингаляции физраствором (минеральной водой). Для этого рецепта нужен небулайзер, который можно купить в аптеке. Ингаляции физраствором помогают не только восстановить голос, но и победить сильный кашель.

Очень полезно полоскать горло ромашкой, а ромашковый чай можно пить и в профилактических целях.

Также при проблемах с голосом необходимо исключить из рациона все, что раздражает горло и связки, — специи, перец, чеснок, лук, горчицу, хрен. Откажитесь от солений и маринованных овощей, а также от орехов, сухариков и крекеров.

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Здоровье, Советы медиков, Пропал голос, Как восстановить голос, Что делать если пропал голос, Как быстро восстановить севший голос.
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