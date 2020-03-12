Полезна для кишечника: чем так хороша черника

Новости шоу бизнеса:Ягоды черники в комбинации с пробиотиками способствуют уменьшению количества вредоносных бактерий в кишечнике.

В ходе исследования ученым удалось выяснить, что содержащиеся в чернике волокна помогают предотвратить ряд кишечных заболеваний, таких как неспецифический язвенный колит.

Специалисты отмечают, что положительный эффект от их употребления увеличивается с одновременным приемом пробиотиков – полезных бактерий, содержащихся в кисломолочных продуктах.

По мнению экспертов, это исследование будет также интересно тем, кто считает себя не подверженным риску развития кишечных заболеваний. В последние годы ученые признают, насколько важно для человеческого организма нормальное функционирование толстого кишечника. Исследователи протестировали различные диеты, содержащие кожицу черники, ржаные и овсяные отруби, совмещая или не совмещая их с пробиотическими бактериями. Результаты показали, что наибольшего защитного эффекта черники удалось добиться при ее употреблении с пробиотиками.

Другая исследовательница, Аса Хаканссон, рассказала о гепатопротекторных и антиоксидантных свойствах черники, проявляющихся благодаря содержащимся в ней полифенолам. Ученые установили, что комбинация черники с пробиотиками уменьшает количество бактерий, вызывающих кишечные заболевания, одновременно увеличивая количество полезных бактерий.