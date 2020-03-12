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Сок алоэ: польза и как правильно применять при насморке

Сок алоэ: польза и как правильно применять при насморке
20:53 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Сок алоэ отлично помогает избавиться от насморка, так как обладает противовоспалительными свойствами.

В составе алоэ имеется 75 полезных веществ, в том числе витамины, минералы, полисахариды и аминокислоты. Алоэ применяют при насморке, так как у него есть целый ряд благотворных свойств: противовоспалительные, антибактериальные, противогрибковые, противовирусные, увлажняющие, ранозаживляющие, облегчающие боль.

С помощью сока или геля алоэ можно избавиться от насморка, уменьшить отек слизистых внутри костных полостей. Это облегчает дыхание, заживляет поврежденные ткани.

Применение алоэ против насморка

Для использования алоэ нужно отрезать кусочек от листа, выдавить из него сок в емкость, если нужно сразу же использовать или поместить в темную бутылочку для дальнейшего хранения. Это нужно делать в прохладном, сухом и защищенном от света месте.

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Использовать сок алоэ можно при помощи паровых ингаляции. Для этого нужны целые листочки алоэ или измельченные на несколько более мелких.

Также можно делать примочки. Разрежьте листы вдоль, приложите в виде примочек. Важно правильно выбрать растение. Лучше всего использовать алоэ не старше трех лет. Срезать только самые нижние и мясистые листья.

Детям можно капать сок алоэ для избавления от насморка, но только в разбавленном виде. В сок нужно добавиться кипяченую воду в пропорции 1:2. Затем в каждую ноздрю капают 3-5 капель, массируя крылья носа. Подобную процедуру нужно проводить до пяти раз в день до полного избавления от симптомов.

Также можно делать детям орошение носовых проходов с помощью спрея. Один впрыск в каждую ноздрю вполне способен избавить от проблемы. Особенно полезен этот метод для тех, кто не любит закапывать нос.

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Кроме того, можно использовать алоэ для избавления от головных болей, вызванных заложенностью носа. Нужно положить разрезанный вдоль лист алоэ на лоб ребенка на несколько минут. Если втереть гель с листа алоэ, то облегчение наступит быстрее.

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Здоровье, Польза, Насморк, Алоэ, Сок алоэ.
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