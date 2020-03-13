Почему хрустят суставы: что мы должны об этом знать

Новости шоу бизнеса:Чаще всего хруст в суставах, связан с повышенной подвижностью.

Суставы представляют из себя подвижные соединения костей скелета, разделенных щелью и покрытых синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

Они способны производить различные звуки. Это могут быть, как ситуативные щелчки, так и масштабный хруст. Медики дали определение таким явлениям, назвав их крепитацией и подчеркнули, что это свойственно абсолютно всем людям, вне зависимости от возраста и телосложения.

Хруст суставов происходит из-за того, что в местах соединения суставов появляются пузырьки воздуха — это одна из самых распространенных причина. Пузырьки появляются в слое синовиальной жидкости, которая разделяет две кости.

Известно, что в 1947 году была проведена одна из первых работ на данную тему, которая утверждала, что причиной хруста могут быть трещины в суставах, но спустя какое-то время, вывод не нашел подтверждения.

Лишь в 2015 году была найдена окончательная пузырьковая версия. Вывод которой гласит о том, что человек способен осознанно хрустеть суставом только один раз. Он делает это для того, чтобы пузырек смог вновь образоваться в суставной жидкости, спустя какое-то время.

Эксперты не исключают и анатомическую причину хруста. Бывает так, что хруст появляется в момент, когда сухожилия, соединяющие мышцы с костями немного смещаются, передвигаясь по костным выступам, а после возвращаясь на прежнее место. Прямым примером подобного, является хрустящее колено.

Медики отмечают обыкновенный хруст, как безопасный. По их мнению, он не может вызывать у человека абсолютно никаких негативных ощущений. Допускается только мисофония – это неврологическое расстройство, которое вызывает негативный опыт, связанный с определенными звуками, неважно громкие они или тихие.