Полезные свойства грецких орехов для сердца и кишечника

Новости шоу бизнеса:Жирные кислоты в его составе улучшают память и обладают седативным эффектом, тем самым снижая влияние стрессов и нервного перенапряжения.

Ученые в очередной раз подтвердили, что грецкие орехи невероятно полезны для здоровья. Особую пользу этот продукт приносит сердцу и кишечнику.

Исследование провели американские ученые с участием 42 респондентов. У каждого из добровольцев присутствовал лишний вес. При этом, перед исследованием о пользе грецких орехов респонденты сидели на "диете" с обилием углеводов и жиров.

Затем их разделили на три группы с разным режимом питания, который они соблюдали в течение 6 недель. Участникам первой группы вредные насыщенные жиры заменили цельными грецкими орехами, второй группы — эквивалентным количеством альфа-линоленовой кислоты (ALA) и полиненасыщенных жирных кислот без грецких орехов, а в третьей — ALA, которой частично заменили олеиновую жирную кислоту, но также без грецких орехов.

Ученые собирали у участников исследования образцы кишечных бактерий за трое суток до окончания предварительной американской диеты и во время эксперимента. Выяснилось, что добровольцев, употреблявших грецкие орехи, выросло количество полезных кишечных бактерий, например, Roseburia, защищающей внутреннюю оболочку кишечника. Также прибавилось число Eubacterium eligens, связанных с улучшением кровяного давления.

Кроме того, грецкие орехи помогали и увеличению числа бактерий Lachnospiraceae, помогающих серьезно снизить артериальное давление, общий уровень холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности.