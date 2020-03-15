Когда вода не приносит пользу организму

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"Передозировка" водой

Врачи постоянно твердят о том, что взрослый человек ежедневно должен выпивать около 2 литров воды, и это правда очень важно. Такого количества жидкости достаточно, чтобы организм насытился и оставил "запас" на случай непредвиденной ситуации. Но если вы постоянно превышаете норму, тогда ждите проблем. "Передозировка" воды может привести к отечности, тошноте и рвоте, потому что нарушается внутренний баланс. Из-за того, что жидкость начинает вымывать соль из организма у вас может развиться гипонатриемия - заболевание, которое поражает почки и печень.