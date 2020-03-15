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Когда вода не приносит пользу организму

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Когда вода не приносит пользу организму
02:57 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ни для кого не секрет, что вода - источник жизни, она поддерживает здоровья и влияет на все процессы в нашем организме.

  • 1

    "Передозировка" водой

    Врачи постоянно твердят о том, что взрослый человек ежедневно должен выпивать около 2 литров воды, и это правда очень важно. Такого количества жидкости достаточно, чтобы организм насытился и оставил "запас" на случай непредвиденной ситуации. Но если вы постоянно превышаете норму, тогда ждите проблем. "Передозировка" воды может привести к отечности, тошноте и рвоте, потому что нарушается внутренний баланс. Из-за того, что жидкость начинает вымывать соль из организма у вас может развиться гипонатриемия - заболевание, которое поражает почки и печень.

  • 2

    Вода сразу после еды

    Не пейте воду сразу после приема пищи, особенно после употребление жирных и калорийных продуктов. Такая привычка не только нарушает процесс пищеварения, но и может стать причиной заворота кишок.

  • 3

    Вода для восстановления организма

    Многие считают, что большое количество воды может улучшить работу всех органов. Но это не так. Например, она не заставит почки работать быстрее и выводить больше токсинов. Чтобы поддерживать постоянный объем, почки могут реасорбировать часть воды, которую уже отфильтровали, не задействуя дополнительные ресурсы.

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Вода, Здоровье, Советы медиков, Польза воды для организма.
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