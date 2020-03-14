Как кофе влияет на организм человека?

Новости шоу бизнеса:Не стоит пить кофе для того, чтобы взбодриться.

Кофе- напиток, который следует употреблять с осторожностью, уверены российские медики. О том, какие подводные камни скрывает любимый многими ароматный напиток, рассказала врач-диетолог Марина Макиши.

Тонус, который на некоторое время придает большое количество выпитого кофе, через некоторое время сменится еще более угнетенным состоянием.

Такова особенность этого напитка. С осторожностью следует отнестись и к привычке пить кофе по утрам, чтобы проснуться. Это легко может превратиться в кофейную зависимость.

Людям, у которых наблюдается обострение болезней желудочно-кишечного тракта, кофе лучше заменить другими напитками. Врачи рекомендуют это сделать, поскольку кофе имеет свойство воздействовать на слизистую желудка, повышая кислотность.

Еще одна особенность кофе, которую следует учесть – это мочегонный эффект. У людей, которые злоупотребляют этим напитком из организма может вымываться кальций и калий.