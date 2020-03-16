Кофе препятствует ожирению: результаты исследования

Новости шоу бизнеса:Выпивая четыре чашки кофе в день, можно защитить себя от лишних килограммов.

Специалисты провели эксперимент с лабораторными мышами. В течение месяца эксперты следили за весом грызунов, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров и углеводов и небольшим количеством белка.

Кроме того, мышам давали кофеин в количестве, эквивалентном четырем чашкам кофе ежедневно.

Ученые отметили, что грызуны, употреблявшие кофеин из чая мате, набирали на 16% меньше веса и на 22% меньше жира, чем те подопытные, которые кофеин не употребляли.

Эксперты подчеркивают, что не играет роли источник кофеина – будь то чай мате или обычный кофе. Кофеин уменьшает накопление липидов в жировых клетках почти до 41%.

Однако, злоупотреблять кофе не рекомендуется.