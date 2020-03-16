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Мармелад: кому полезен данный десерт

Мармелад: кому полезен данный десерт
21:50 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Качественно изготовленный мармелад в умеренном количестве - полезный и здоровый продукт.

Речь идет не о том мармеладе, который лежит на прилавках украинских магазинов.

Эксперты подчеркивают: "В состав мармелада должен входить желатин, пектин, фрукты, водоросли и агар-агар (растительный заменитель желатина). Во многих случаях мармелад готовят из пектина, который положительно влияет на организм человека. В Англии существует традиция съедать утром немного апельсинового мармелада. Подобная привычка действительно положительно влияет на желудочно-кишечный тракт и на иммунитет. Мармелад хорошо очищает организм от тяжелых материалов, от антибиотиков, холестерина, выводит токсины из организма и благоприятно влияет на работу желудка. Благодаря употреблению мармелада нормализуется и активизируется липидный и углеводный обмен веществ, что делает этот продукт идеальным выбором в качестве десерта для худеющих".

Мармелад ярких оттенков из супермаркетов специалисты употреблять не рекомендуют. Полезный мармелад, по их словам, должен иметь цвет, близкий к натуральным вареньям из фруктов и ягод. Яркие цвета мармеладных изделий – признак того, что в их составе много искусственных красителей и химических веществ.

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Не стоит кушать и прозрачный мармелад: в нем нет или слишком мало натуральных ингредиентов. Качественный продукт имеет кисловатый вкус, неяркий цвет и одностороннюю структуру.

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Питание, Здоровье, Польза, Мармелад.
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