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Врачи рассказали, почему гипертоникам нужно есть грибной суп

Врачи рассказали, почему гипертоникам нужно есть грибной суп
02:20 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:рибной суп, благодаря богатому витаминному составу, укрепляет иммунитет,

Египетские медики утверждают, что людям, которые жалуются на повышенное давление, стоит почаще употреблять грибной суп. Об этом сообщает издание Medikforum.

Специалисты говорят, что такой вид супа очень полезен в осенне-зимний сезон, когда на улице легко подхватить простудное заболевание. Дело в том, что грибной суп, благодаря богатому витаминному составу, укрепляет иммунитет, а также благоприятно сказывается на работе пищеварительной системы.

Но важной особенностью такого блюда является влияние на показатели артериального давления. Медики утверждают, что суп из грибов очень помогает гипертоникам, он способен быстро улучшить их самочувствие. В грибах содержится много питательных микроэлементов, среди которых калий и кальций, которые снижают давление.

Медики назвали полезные свойства фундука

Но эксперты предупреждают, что грибы имеют ряд противопоказаний, поэтому перед их употреблением стоит проконсультироваться с врачом. В первую очередь, это касается людей, у которых есть проблемы с почками и печенью.

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Гипертоники, Грибной суп, Польза грибного супа, Свойства грибного супа.
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