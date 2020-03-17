Субпродукты: классификация их видов, характеристика

Новости шоу бизнеса:Специалисты в области питания назвали лучшие и особенно полезные для человека виды субпродуктов.

Диетологи назвали лучшие и самые полезные виды субпродуктов, которые точно будут полезны для человеческого организма. Известно несколько видов субпродуктов. Отсюда многие полагают, что субпродукты — это внутренние органы животных. Вообще их делят на две категории. К первой относят печень, почки, сердце, мозги, язык, вымя, диафрагма и хвосты, ко второй — легкие, уши, головы, желудок, ноги и свиной хвост.

Обычно субпродукты считают классом ниже, чем мясо. Но по сути субпродукты тоже мясо, калорийность ниже, а полезных свойств в них не меньше. Часто из продуктов готовят колбасу, студень, заливное, копчености, консервы, вторые блюда и паштеты, начинки для пирогов.

Печень считается самым лучшим видом. В ней много витаминов А, группы В, Е, D, калия, железа, кальция, магния, фосфора, натрия, меди. Вещества в составе печени позволят обеспечить достойную работу мозга, почек, зрительной системы, улучшат состояние кожи, волос, зубов. Имеется у печени недостаток — вкус и запах, которые нравятся далеко не всем. От них возможно избавиться — вымочив продукт в холодной воде 3-4 часа. Лучше потреблять печень молодых животных, она способна скапливать в себе токсины, а вредные не нужны людям.

Лёгкие — ещё полезный вид субпродукта. Нежирные, не такие калорийные, богаты чистым белком и железом. Витаминов и минералов в лёгких столько же, сколько в говяжьей вырезке. Однако стоимость гораздо дешевле.

В магазине возможно выбрать сердце животного — очередной вид субпродуктов. Токсины в органе не скапливаются, много белка, железа, меди, магния. Эти компоненты делают сердце эффективным для поддержания нормального состава крови, качественной работы нервной системы, давления, здоровья сосудов. К тому же в сердце меньше жира — польза при похудении.

Не менее полезными будут почки, содержащие много витаминов группы В, магния, меди, калия. Однако в составе имеется немало холестерина, потреблять субпродукт лучше с осторожностью. Цинк в содержании почек сделает их полезными для женского и мужского здоровья, кожи, ногтей. Чтобы избавиться от привкуса мочи и вредных веществ, надо выдержать почки в подкисленной воде, молоке.

Мозги тоже можно смело включать в пищевую корзину. Богатство минералов и нутриентов делает их полезными для каждого. Помните только о высоком содержании жира, холестерина.

Язык для многих является вкусным субпродуктом. Содержит витамины Е, РР, группы В, железо, цинк, медь, калий, кальций, фосфор, магний. Очевидная польза для здоровья и богатство вкуса.