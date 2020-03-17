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Деликатная тема: фрукты, которые помогут избежать запора

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Деликатная тема: фрукты, которые помогут избежать запора
22:19 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чтобы естественным образом избавиться от запора и улучшить пищеварение, очень полезно есть свежие, богатые клетчаткой фрукты, такие как яблоки, груши, чернослив и другие.

  • 1

    Яблоки

    Одно яблоко среднего размера содержит около 4 граммов клетчатки - это 17% от рекомендуемой суточной нормы. Яблоки содержат пектин - вид клетчатки, которая смягчает стул и облегчает его прохождение по кишечнику.

  • 2

    Виноград

    Виноград является одним из лучших натуральных средств от запоров. В 100-граммовой порции винограда содержится 4 грамма пищевых волокон и много воды – идеальный комплекс для активной работы кишечника. Его употребление способствует регулярным испражнениям.

  • 3

    Манго

    Его плоды богаты клетчаткой и витамином С, витамином А, крайне важного для состояния микрофлоры кишечника. Также в манго содержится много воды, которая помогает стимулировать дефекацию.

  • 4

    Апельсины

    Содержащие пищевых волокон (она же клетчатка) в апельсинах составляет 13% от рекомендуемой дневной нормы, а витамина С – целых 116%. Витамин С оказывает слабительное действие, поэтому употребление апельсинов может помочь людям с запорами.

  • 5

    Ананасы

    Еще один фрукт, сочетающий в себе клетчатку и крайне высокую концентрацию витамина С (131%). Ешьте свежий ананас и пейте ананасовый сок после завтрака или ужина для улучшения своего пищеварительного здоровья.

  • 6

    Груши

    Сладкие и сочные груши содержат 6 граммов пищевых волокон и 7 миллиграммов витамина С. Ешьте груши с кожей, потому что она содержит половину их клетчатки.

  • 7

    Чернослив

    Чернослив содержит растворимые и нерастворимые волокна. Одна чашка чернослива содержит 12 граммов клетчатки. Чернослив также богат магнием, марганцем, ниацином, калием и витаминами А, В6 и К.

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Здоровье, Фрукты, Запор, Полезные фрукты, Советы медиков, Как избежать запора.
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