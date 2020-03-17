Деликатная тема: фрукты, которые помогут избежать запора

1 Яблоки Одно яблоко среднего размера содержит около 4 граммов клетчатки - это 17% от рекомендуемой суточной нормы. Яблоки содержат пектин - вид клетчатки, которая смягчает стул и облегчает его прохождение по кишечнику.

2 Виноград Виноград является одним из лучших натуральных средств от запоров. В 100-граммовой порции винограда содержится 4 грамма пищевых волокон и много воды – идеальный комплекс для активной работы кишечника. Его употребление способствует регулярным испражнениям.

3 Манго Его плоды богаты клетчаткой и витамином С, витамином А, крайне важного для состояния микрофлоры кишечника. Также в манго содержится много воды, которая помогает стимулировать дефекацию.

4 Апельсины Содержащие пищевых волокон (она же клетчатка) в апельсинах составляет 13% от рекомендуемой дневной нормы, а витамина С – целых 116%. Витамин С оказывает слабительное действие, поэтому употребление апельсинов может помочь людям с запорами.

5 Ананасы Еще один фрукт, сочетающий в себе клетчатку и крайне высокую концентрацию витамина С (131%). Ешьте свежий ананас и пейте ананасовый сок после завтрака или ужина для улучшения своего пищеварительного здоровья.

6 Груши Сладкие и сочные груши содержат 6 граммов пищевых волокон и 7 миллиграммов витамина С. Ешьте груши с кожей, потому что она содержит половину их клетчатки.