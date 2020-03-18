Как поднять гемоглобин: 7 действенных способов, как это сделать самостоятельно

1 Ешьте богатую железом пищу. Итак, какие продукты повышают гемоглобин в крови? Дефицит железа является наиболее распространенной причиной низкого уровня гемоглобина, согласно данным Национального совета по борьбе с анемией. В список лучших продуктов, богатых железом, входят зеленые листовые овощи, такие как шпинат, свекла, тофу, спаржа, куриная печень, яйца, устрицы, яблоки, гранат, абрикосы, арбузы, чернослив, семечки тыквы, финики, миндаль, изюм, амла и пальмовый сахар-сырец.

2 Увеличьте потребление витамина С Не менее важно помимо железа с пищей получать витамин С, так как он помогает железу лучше усваиваться. Витамин С содержится в апельсинах, лимонах, клубнике, папайе, сладком перце, брокколи, грейпфрутах и помидорах.

3 Увеличьте потребление фолиевой кислоты Фолиевая кислота, витамин группы B, необходима для выработки красных кровяных телец, поэтому нехватка этой кислоты автоматически ведет к снижению уровня гемоглобина. Фолиевая кислота содержится в зеленых листовых овощах, брюссельской капусте, сушеных бобах, ростах пшеницы, арахисе, бананах, брокколи куриной печени. В свекле содержится фолиевая кислота, железо, калий и клетчатка, поэтому она тоже крайне полезна для повышения уровня гемоглобина.

4 Кушайте побольше яблок и гранатов Всего лишь одно яблоко в день способно поддерживать норму гемоглобина в крови, потому что в них много железа и других полезных микроэлементов. Можно приготовить яблочно-свекольный сок и пить его половине стакана два раза в день. Еще более полезным этот напиток сделает лимонный сок и щепотка имбиря. Гранаты тоже богаты железом, кальцием, клетчаткой и белком, поэтому они без труда повышают уровень гемоглобина и улучшают кровообращение.

5 Пейте чай с крапивой Крапива — это лекарственное растение, в котором есть витамины группы B, железо, витамин С — все, что нужно для поднятия гемоглобина. Просто добавьте в горячую воду 2 чайные ложки сушенной крапивы и настаивайте в течение 10 минут. Процедите и добавьте немного меда. Пейте дважды в день.

6 Исключите блокаторы железа Старайтесь не есть продукты, препятствующие всасыванию железа организмом, особенно если у вас низкий уровень гемоглобина. К ним относят: кофе, чай, кока-колу, вино, пиво и т.д.