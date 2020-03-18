Скачать
Среда, 18.03.2020
Вакцина от коронавируса: ВОЗ заявила о старте испытаний
Вакцина от коронавируса: ВОЗ заявила о старте испытаний
Индексация пенсий будет проведена с 1 мая - Зеленский
Индексация пенсий будет проведена с 1 мая - Зеленский
Свитолина показала, как укреплять тело во время карантина (Видео)
Свитолина показала, как укреплять тело во время карантина (Видео)
Нацотбора в 2021 году не будет: на Евровидение поедут Go_A
Нацотбора в 2021 году не будет: на Евровидение поедут Go_A

Как поднять гемоглобин: 7 действенных способов, как это сделать самостоятельно

Смотрите фото (8)
Как поднять гемоглобин: 7 действенных способов, как это сделать самостоятельно
21:00 Сегодня Телеграф formulazdorovya.com Фото: formulazdorovya.com

Новости шоу бизнеса:Несколько натуральных средств, как повысить гемоглобин в домашних условиях.

  • 1

    Ешьте богатую железом пищу.

    Итак, какие продукты повышают гемоглобин в крови? Дефицит железа является наиболее распространенной причиной низкого уровня гемоглобина, согласно данным Национального совета по борьбе с анемией. В список лучших продуктов, богатых железом, входят зеленые листовые овощи, такие как шпинат, свекла, тофу, спаржа, куриная печень, яйца, устрицы, яблоки, гранат, абрикосы, арбузы, чернослив, семечки тыквы, финики, миндаль, изюм, амла и пальмовый сахар-сырец.

  • 2

    Увеличьте потребление витамина С

    Не менее важно помимо железа с пищей получать витамин С, так как он помогает железу лучше усваиваться. Витамин С содержится в апельсинах, лимонах, клубнике, папайе, сладком перце, брокколи, грейпфрутах и помидорах.

  • 3

    Увеличьте потребление фолиевой кислоты

    Фолиевая кислота, витамин группы B, необходима для выработки красных кровяных телец, поэтому нехватка этой кислоты автоматически ведет к снижению уровня гемоглобина. Фолиевая кислота содержится в зеленых листовых овощах, брюссельской капусте, сушеных бобах, ростах пшеницы, арахисе, бананах, брокколи куриной печени. В свекле содержится фолиевая кислота, железо, калий и клетчатка, поэтому она тоже крайне полезна для повышения уровня гемоглобина.

  • 4

    Кушайте побольше яблок и гранатов

    Всего лишь одно яблоко в день способно поддерживать норму гемоглобина в крови, потому что в них много железа и других полезных микроэлементов. Можно приготовить яблочно-свекольный сок и пить его половине стакана два раза в день. Еще более полезным этот напиток сделает лимонный сок и щепотка имбиря. Гранаты тоже богаты железом, кальцием, клетчаткой и белком, поэтому они без труда повышают уровень гемоглобина и улучшают кровообращение.

  • 5

    Пейте чай с крапивой

    Крапива — это лекарственное растение, в котором есть витамины группы B, железо, витамин С — все, что нужно для поднятия гемоглобина. Просто добавьте в горячую воду 2 чайные ложки сушенной крапивы и настаивайте в течение 10 минут. Процедите и добавьте немного меда. Пейте дважды в день.

  • 6

    Исключите блокаторы железа

    Старайтесь не есть продукты, препятствующие всасыванию железа организмом, особенно если у вас низкий уровень гемоглобина. К ним относят: кофе, чай, кока-колу, вино, пиво и т.д.

  • 7

    Упражнения

    Занимайтесь спортом! Тренировки средней и высокой интенсивности подойдут для этих целей как нельзя кстати, потому что когда вы тренируетесь, тело вырабатывает больше гемоглобина, чтобы удовлетворить растущую потребность организма в кислороде.

Прекрасный источник железа: овощи, которые повышают гемоглобин

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Польза, Гемоглобин, Как поднять гемоглобин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Едим и не болеем: продукты, укрепляющие иммунитет
02 Коронавирус в Украине: в Черновцах умерла женщина, всего за день зарегистрировано 7 новых случаев инфицирования
03 Коронавирус в Украине: в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации
04 Актуальные идеи весеннего маникюра на каждый день
05 Без паники: как нельзя лечить большую температуру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
УПЦ МП опубликовала решение своего синода о ситуации с COVID-19
УПЦ МП опубликовала решение своего синода о ситуации с COVID-19
Эпидемия коронавируса в Украине и мире: хроника событий 18 марта
Эпидемия коронавируса в Украине и мире: хроника событий 18 марта
Красный Крест предоставит Украине оборудование и лекарства
МККК предоставят Украине оборудование и лекарства
Цены на продукты в магазинах по состоянию на 18 марта 2020 года
Цены на продукты в магазинах по состоянию на 18 марта 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь