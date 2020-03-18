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Коли краще чистити зуби до чи після їжі

Коли краще чистити зуби до чи після їжі
16:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Вчені пояснили, коли саме чистити зуби, аби старання не були марними.

Стоматолог Ольга Бистрова назвала головне правило чистих зубів – коли ви виходите з дому на цілий день – зуби повинні бути чистими.

Коли варто чистити зуби

Отже, чистити зуби після сніданку — обов'язково. Однак, тут є невеликий нюанс. За даними останніх досліджень чистити зуби відразу після прийому їжі не рекомендується. Особливо, якщо це була кисла їжа або солодощі. Для початку потрібно, щоб кислота була нейтралізована слиною, а потім вже можна і очищати зуби від залишків їжі.

Бажано чистити зуби через 30-60 хвилин після прийому їжі. А відразу після їжі можна пожувати жуйку з ксилітом і без цукру або полоскати порожнину рота простою водою. Тому плануйте сніданок так, щоб було трохи часу на відновлення pH балансу в порожнині рота.

Чи варто чистити зуби до сніданку

Увечері ви добре почистили зуби перед сном. При якісному чищенні, зуби зранку є практично такими ж чистими, з якими ви лягли спати.

Якщо це не так і вранці і ви відчуваєте скупчення нового нальоту на зубах, то, перш за все вам, потрібно звернути увагу на те, як ви чистите зуби. Можливо потрібно поміняти або доповнити арсенал засобів по догляду за зубами.

Якщо ви відчуваєте скупчення нальоту на зубах після пробудження і в такому стані вам некомфортно снідати, то можна почистити зуби і до сніданку.

Але, якщо ви почистили зуби до сніданку, то після сніданку їх все одно потрібно буде добре і якісно очистити. Просто прополоскати мало.

Загалом, зуби потрібно чистити хоча б двічі на день, проте сам процес повинен тривати не менш ніж 2 хвилини. Від тривалості чистки зубів залежить ефективність очищення ротової порожнини, і чим краще ви їх почистите, тим менший ризик виникнення карієсу та хвороб ясен.

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Висновок:

Після сніданку зуби чистимо обов'язково. До сніданку можна чистити зуби, якщо вам так комфортніше.

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Зубі, Чищення зубів, Як правильно чистити зуби.
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