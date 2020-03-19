Большой объем талии связали с риском повторного сердечного приступа

Обхват талии — более важный показатель вероятности рецидива, чем степень ожирения.
К такому выводу пришли шведские ученые из Каролинского института, пишет healthline.com.
В исследовании приняли участие более 22 тысяч человек, перенесших сердечный приступ. Большинство из них страдали абдоминальным ожирением: окружность талии мужчин составляла более 94 сантиметров, у женщин – свыше 80 сантиметров.
Оказалось, у пациентов с большим объемом жира на животе вероятность повторного сердечного приступа или другого проявления сердечно-сосудистой патологии увеличивается на 20%.
Эксперты подчеркивают: абдоминальное ожирение связано с повышением уровня сахара в крови, воспалением и гипертонией. Все это повышает риск развития сердечного приступа и инсульта, а также повторных эпизодов недуга.
Исследователи отмечают: "обхват" талии и соотношение талии и бедер — более эффективные показатели для прогнозирования сердечно-сосудистых патологий, чем индекс массы тела.
Чтобы снизить количество висцерального жира, нужно придерживаться правильного питания и заниматься спортом.