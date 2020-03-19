Скачать
Четверг, 19.03.2020
Коронавирус в Украине: на Covid-19 проверяют 79 тестов
Коронавирус в Украине: на Covid-19 проверяют 79 тестов
На период карантина НБУ разрешил банкам предоставить льготы клиентам по кредитам
На период карантина НБУ разрешил банкам предоставить льготы клиентам по кредитам
Флойд Мейвезер решил отложить свое возвращение на ринг
Флойд Мейвезер решил отложить свое возвращение на ринг
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 марта

Герпес не так прост, как кажется. Чем опасна простуда на губах?

Смотрите фото (3)
Герпес не так прост, как кажется. Чем опасна простуда на губах?
12:37 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Вирус чрезвычайно заразен, даже если у носителя в настоящий момент нет активного проявления герпеса.

Вирус герпеса после заражения остается в организме человека на всю оставшуюся жизнь, вызывая повторное образование "простуды на губах" при его активации. Заразиться можно, пользуясь одной посудой с больным или через поцелуи.

Многие факторы могут вызвать последующие вспышки герпеса, в том числе:

  • гормональные изменения, например, связанные с беременностью или менопаузой

  • другая вирусная инфекция или болезнь

  • воздействие солнечного света, ветра или холода

  • стресс

  • усталость

  • изменения иммунной системы

Профилактика

Если у человека часто появляются герпес, ему следует поговорить с врачом о противовирусных препаратах.

Издание Medical News Today пишет о действиях, которые человек с вирусом в организме может сделать, чтобы уменьшить частоту рецидивов:

  • избегать триггеров, например воздействия солнца

  • управлять стрессом

  • часто мыть руки

  • избегать больных людей

Лечение

От "простуды на губах" нет лекарства, но некоторые методы могут ускорить процесс заживления, ослабить неприятные симптомы и уменьшить рецидивы.

Прием противовирусных препаратов может ускорить время заживления и снизить частоту рецидивов. Врач может назначить как пероральные, так и местные противовирусные препараты.

Пероральные, как правило, более эффективны, чем местные. Среди самых эффективных, препараты со следующими действующими веществами: ацикловир, фамцикловир, валацикловир. Подбор конкретного препарата осуществляется только врачом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Здоровье, Простуда, Заболевание, Герпес, Советы медиков, Простуда на губах.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коронавирус в Украине и мире: все главные новости 19 марта
02 В больших городах полицейские будут проверять услуги перевозки пассажиров в условиях карантина
03 Пандемия COVID-19: как распространяется коронавирус (Карта)
04 Индексация пенсий будет проведена с 1 мая - Зеленский
05 Заразившийся коронавирусом нардеп Шахов отреагировал на обращение Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: все главные новости 19 марта
Коронавирус в Украине и мире: все главные новости 19 марта
Прогноз погоды на 19 марта: в Украине будет тепло и дождливо
Прогноз погоды на 19 марта: в Украине будет тепло и дождливо
Зеленский назначил главой Тернопольской обладминистрации Труша
Зеленский назначил главой Тернопольской обладминистрации Труша
Приложение GoogleTranslate получило функцию транскрипции устной речи в текст
Приложение GoogleTranslate получило функцию транскрипции устной речи в текст
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь