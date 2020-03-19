Герпес не так прост, как кажется. Чем опасна простуда на губах?

Новости шоу бизнеса:Вирус чрезвычайно заразен, даже если у носителя в настоящий момент нет активного проявления герпеса.

Вирус герпеса после заражения остается в организме человека на всю оставшуюся жизнь, вызывая повторное образование "простуды на губах" при его активации. Заразиться можно, пользуясь одной посудой с больным или через поцелуи.

Многие факторы могут вызвать последующие вспышки герпеса, в том числе:

гормональные изменения, например, связанные с беременностью или менопаузой

другая вирусная инфекция или болезнь

воздействие солнечного света, ветра или холода

стресс

усталость

изменения иммунной системы

Профилактика

Если у человека часто появляются герпес, ему следует поговорить с врачом о противовирусных препаратах.

Издание Medical News Today пишет о действиях, которые человек с вирусом в организме может сделать, чтобы уменьшить частоту рецидивов:

избегать триггеров, например воздействия солнца

управлять стрессом

часто мыть руки

избегать больных людей

Лечение

От "простуды на губах" нет лекарства, но некоторые методы могут ускорить процесс заживления, ослабить неприятные симптомы и уменьшить рецидивы.

Прием противовирусных препаратов может ускорить время заживления и снизить частоту рецидивов. Врач может назначить как пероральные, так и местные противовирусные препараты.

Пероральные, как правило, более эффективны, чем местные. Среди самых эффективных, препараты со следующими действующими веществами: ацикловир, фамцикловир, валацикловир. Подбор конкретного препарата осуществляется только врачом.