Герпес не так прост, как кажется. Чем опасна простуда на губах?

Вирус герпеса после заражения остается в организме человека на всю оставшуюся жизнь, вызывая повторное образование "простуды на губах" при его активации. Заразиться можно, пользуясь одной посудой с больным или через поцелуи.
Многие факторы могут вызвать последующие вспышки герпеса, в том числе:
гормональные изменения, например, связанные с беременностью или менопаузой
другая вирусная инфекция или болезнь
воздействие солнечного света, ветра или холода
стресс
усталость
изменения иммунной системы
Профилактика
Если у человека часто появляются герпес, ему следует поговорить с врачом о противовирусных препаратах.
Издание Medical News Today пишет о действиях, которые человек с вирусом в организме может сделать, чтобы уменьшить частоту рецидивов:
избегать триггеров, например воздействия солнца
управлять стрессом
часто мыть руки
избегать больных людей
Лечение
От "простуды на губах" нет лекарства, но некоторые методы могут ускорить процесс заживления, ослабить неприятные симптомы и уменьшить рецидивы.
Прием противовирусных препаратов может ускорить время заживления и снизить частоту рецидивов. Врач может назначить как пероральные, так и местные противовирусные препараты.
Пероральные, как правило, более эффективны, чем местные. Среди самых эффективных, препараты со следующими действующими веществами: ацикловир, фамцикловир, валацикловир. Подбор конкретного препарата осуществляется только врачом.