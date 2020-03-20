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Как определить давление без тонометра?

Как определить давление без тонометра?
08:03 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:О важности измерения артериального давления и систематического контроля его динамики говорится очень много.

Резкие скачки давления серьезно влияют на самочувствие человека и могут привести к опасным последствиям. Контролировать показатели кровяного давления можно легко и быстро с помощью тонометра, но что делать, если под рукой нет прибора?

Известно, что артериальное давление (АД) - это величина давления, которое текущая кровь оказывает на стенки артерий. Во время измерения мы видим показатели верхнего (систолического) и нижнего (диастолического) давления. Первое показывает давление в момент, когда сердце сжимается, а второе - давление в артериях в момент расслабления сердечной мышцы. Разницу между ними называют пульсовым давлением.

В первую очередь, понять, какое у вас давление, можно по симптомах. Если оно повышенное, тогда организм будет об этом сигнализировать следующими признаками: дрожь в конечностях, пульсирующая боль в висках, ускоренное сердцебиение, повышенная тревожность, приступы тошноты, возможно носовое кровотечение.

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Если АД пониженное, тогда голова болит в области затылка, ощущается сильная слабость и сонливость, а кожа бледная.

Быстро измерить давление в домашних условиях можно с помощью своего пульса. Для этого примите удобное положение, желательно сидя. Нащупайте на руке артерию и надавите на нее, чтобы остановить пульсацию. Чем сильнее вам придется нажимать, тем давление выше. Если же пульсация останавливается после легкого нажатия - показатели давления занижены.

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Здоровье, Давление, Артериальное давление, Тонометр, Советы медиков, Как можно измерить давление.
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