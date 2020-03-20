Как выбрать маску, которая действительно минимизирует заражение

Новости шоу бизнеса:Медицинская маска – не панацея в защите от ОРВИ или коронавируса, однако вместе с другими средствами профилактики уменьшает риск заражения.

Вопреки распространенному мифу, медицинскую маску нужно носить не только заболевшему человеку, но и тем, кто хочет снизить риск заражения. Её правильное использование – залог половины успеха.

Медицинские маски производят как для взрослых, так и для детей

Важно! Использование взрослых масок для детей – малоэффективно! Маску нужно подбирать по возрасту: в аптеках они продаются и для детей, и для взрослых. Детская маска имеет мягкие резинки, и она меньше размером, поэтому она будет более плотно прилегать к лицу, не оставляя щелей, как это может случиться, если ребёнок наденет маску для взрослого.

Обычная медицинская маска

Ее мы видим чаще всего на приемах у врачей в период гриппа и простуд. Надевать ее в магазин или в транспорт для человека, который не болеет, особо смысла нет: она удерживает ваши капли и частички из носовой и ротовой полости – других, может, и не заразите, но себя не убережете. Такая маска неплотно прилегает к носу и рту, пропускает извне воздух, в котором могут находиться чужие частички с инфекцией.

Единственное утешение, что, если рядом с вами чихнет больной, то не все капли попадут прямиком к вам, а лишь некоторые.

А вот для человека, который не хочет заразить других, использование маски оправдано, но менять ее нужно каждые 3-4 часа. Надевать же обычные одноразовые маски нужно только в закрытых помещениях, на улице в этом нет смысла.

"Не используйте средства индивидуальной защиты, поскольку они будут лежать по квартирам, а их закупка в больших количествах, приведет к тому, что у нас на глобальном уровне не будет хирургических масок, когда в больницах будет вводиться масочный режим, и у нас не будет, где их приобрести", - обратился к украинцам Виктор Ляшко.

Несмотря на призывы быть разумными, маски из аптек все же практически исчезли. Зато нашли на популярном сайте несколько объявлений о продаже таких масок, но связаться с продавцами не успели – "Простите, но данное объявление больше не доступно".

Марлевая маска или маска своими руками

Сейчас только ленивый швейный блогер не сделал видео, как пошить защитную маску своими руками. Ее эффективность будет выше, чем у обычных одноразовых масок, поскольку есть возможность сложить ткань или марлю в несколько слоев, усилить такую маску наполнителем, например, ватой, а также сделать маску анатомической, чтобы щели между лицом и маской не было. Вирусологи советуют делать марлевые маски не менее чем из 8 слоев марли, но даже такая маска не гарантирует, что 100% вы не подхватите вирус.

Предприимчивые бизнесмены уже нашили марлевых масок. В популярном интернет-магазине за набор из 200 штук просят 3 тысячи гривен. Кстати, если внутри не будет прослойки из ваты, то их можно и простирнуть.

Многоразовые питта-маски можно найти в интернете за 160 гривен за штучку. Такие маски приятнее на ощупь, и прослужат дольше, чем текстильные, и еще они многоразовые – их можно стирарь.

Респиратор

Эффективней, чем маски на 30%. Респираторов есть несколько классов. Например, FFP1 и FFP2 можно носить до 6-8 часов, они увлажняются не так быстро, но и они 100% гарантии от заражения не дают. Врачам, которые работают на прямую с зараженными коронавирусом, ВОЗ рекомендует респираторы класса FFP3, но вместе с защитными очками и костюмом.

Респираторы применяют в основном для защиты органов дыхания, например, во время строительных работ, чтобы не надышаться пыли или аэрозолей, но в случае чего, можно использовать и во время эпидемии, правда, на то, должны быть серьезные причины – дышать в таких респираторах сложно, а людям с сердечно-сосудистыми болезнями или проблемами с легкими может даже стать плохо. Еще один минус - если не выдержал и снял, надевать его назад нельзя.

Респираторы класса FFP2 во всю продаются на prom.ua, правда, пользователи жалуются, что и даже по объявлениям, где стоит знак "В наличии", респираторов нет. Стандартный без клапана можно купить от 49 гривен, с клапаном – от 70.

Как правильно надевать маску:

Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте из с мылом.

Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.

Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом и маской.

Не касайтесь маски во время использования; в случае прикосновения обработайте руки спиртосодержащим средством и вымойте их с мылом.

Как только маска становится сырой, замените ее на новую, и не используйте одноразовые маски повторно.

Чтобы снять маску: снимите маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь к передней части маски); обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.

Как утилизировать маску:

Если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок.

Напоминаем, как отличить коронавирус от гриппа и простуды!