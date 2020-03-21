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Что повышает гемоглобин?

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Что повышает гемоглобин?
03:34 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Уровень гемоглобина находится в непосредственной зависимости от уровня железа в организме.

  • 1

    Морковь

    Этот доступный и бюджетный овощ является настоящей витаминной бомбой для организма. В моркови содержится много полезных веществ, в том числе и железо. Регулярное употребление этого овоща помогает снизить уровень сахара и очистить кровь от токсинов.

  • 2

    Тыквенные семечки

    В состав этого продукта входит много железа, поэтому он полезен для нормализации уровня гемоглобина в организме. Но стоит помнить, что тыквенные семечки довольно калорийны и не рекомендуются при гастрите и язве желудка.

  • 3

    Сушеные грибы

    Повысить уровень гемоглобина можно с помощью сушенных грибов, которые можно добавлять в супы. Они не только придадут блюдо приятный аромат, но и благоприятно повлияют на процесс пищеварения.

  • 4

    Морепродукты

    Продукты моря также богаты на железо, поэтому помогают привести в норму показатели гемоглобина. Периодически обогащайте свой рацион креветками, моллюсками и мидиями.

  • 5

    Свекла

    Этот овощ содержит много витаминов и ценных микроэлементов, которые положительно сказываются на работе всех систем организма. Свекла помогает увеличить уровень гемоглобина, а также очищает печень и предотвращает развитие "сердечных" проблем.

Какие продукты повышают иммунитет

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Здоровье, Гемоглобин, Советы медиков, Как повысить гемоглобин.
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