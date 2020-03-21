Что повышает гемоглобин?

1 Морковь Этот доступный и бюджетный овощ является настоящей витаминной бомбой для организма. В моркови содержится много полезных веществ, в том числе и железо. Регулярное употребление этого овоща помогает снизить уровень сахара и очистить кровь от токсинов.

2 Тыквенные семечки В состав этого продукта входит много железа, поэтому он полезен для нормализации уровня гемоглобина в организме. Но стоит помнить, что тыквенные семечки довольно калорийны и не рекомендуются при гастрите и язве желудка.

3 Сушеные грибы Повысить уровень гемоглобина можно с помощью сушенных грибов, которые можно добавлять в супы. Они не только придадут блюдо приятный аромат, но и благоприятно повлияют на процесс пищеварения.

4 Морепродукты Продукты моря также богаты на железо, поэтому помогают привести в норму показатели гемоглобина. Периодически обогащайте свой рацион креветками, моллюсками и мидиями.