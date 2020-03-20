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А теперь так, как правильно: продукты, которые почти все готовят неправильно

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А теперь так, как правильно: продукты, которые почти все готовят неправильно
17:12 Сегодня Телеграф sovetchiki.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чтобы ужин принес не только моральное удовольствие, но и физическую пользу, приготовьте его правильно.

  • 1

    Гречка: только на воде

    Пока в большинстве семей уплетают за обе щеки гречку на молоке, диетологи напоминают: варить эту крупу нужно только на воде! Дело в том, что гречка богата железом, а молоко – кальцием. И всё бы ничего, но эти продукты плохо уживаются вместе, устраивая настоящую битву в желудке. Хочется белка? Добавьте в гречку грибы. Вкусное и полезное сочетание.

  • 2

    Молодая картошка: только с кожурой

    Очистили молодой картофель от кожуры? Зря, тем самым вы удалили основные запасы калия, фосфора и железа. А сам "голый" корнеплод теперь практически бесполезен. Но есть одно "но": если кожура с зеленцой, то срезать её таки придётся. Потому что зеленый цвет шкурке придают скопления солонина. А он, между прочим, токсичен.

  • 3

    Киви: тоже лучше с кожурой

    Потому что в мохнатой кожуре фрукта содержится в разы больше клетчатки и омолаживающих антиоксидантов, чем в самой мякоти. Сложно заставить себя откусить киви со шкуркой? Добавьте кожуру в смузи. Но только не забудьте хорошенько её помыть.

  • 4

    Морковь: лучше отварить

    Не всем овощам термическая обработка идёт на пользу, но морковь – один из "счастливчиков". В процессе варки количество бета-каротина и лютеина в ней только возрастает. А ведь именно они необходимы для остроты зрения и гладкости кожи.

  • 5

    Капуста: квашенная – самая лучшая

    В отличие от моркови, если варить или тушить капусту, то количество каротина и антиоксидантов в ней стремительно уменьшается. Но есть и хорошая новость: если капусту заквасить, то получите вкуснейший источник витамина С и молочной кислоты. Последняя помогает желудку переваривать даже очень тяжелую пищу. Вот не зря же чехи подают своё знаменитое "вепрево колено" с квашеной капустой. А как ещё умять килограмм чистого мяса?

  • 6

    Баклажаны: не жарить, а запекать

    Дольки жареного баклажана, да ещё и с соусом – достойное лакомство. Но, поверьте, печеный баклажан по вкусу ничем не хуже. Зато в нём куда больше калия и в разы меньше нитратов. Кстати, для баклажанной "икры" овощи также лучше испечь. Будет не только вкусно, но и полезно.

  • 7

    Отруби и мюсли: никакого молока

    Увы и ах: как бы ни хотелось добавить молока в порцию отрубей, лучше заменить его обычной водой. Фитиновая кислота из отрубей в сочетании с кальциевым ударом от "молочки" образует горючую смесь, которую желудку очень и очень сложно переварить. А чтобы полезный завтрак не был безвкусным, добавьте ложку корицы и немного сухофруктов.

  • 8

    Помидоры: тушёные полезнее сырых

    После термической обработки помидоры становятся мощным оружием против сердечно-сосудистых заболеваний. Всё благодаря веществу ликопину, которое так же входит в состав многих лекарств от симптомов вегето-сосудистой дистонии. Но и от салатика со свежими томатами тоже не стоит отказываться: так вы получите порцию столь нужного витамина С.

  • 9

    Тыква: вместе с кожурой

    Говоря начистоту, полезнее даже есть кожуру, чем саму тыкву. Потому что в оранжевой шкурке меньше калорийного сахара, зато больше клетчатки и витамина С. Но поскольку мы с вами – люди цивилизованные и огрызков не едим, то просто запекайте тыкву вместе со шкуркой. А на её основе можно столько десертов сделать, что на весь месяц хватит.

  • 10

    Чёрный чай: только без молока

    Пускай мы живём не в Great Britain, чай с молоком и тут многим по вкусу. О них, вкусах, не спорят. Но диетологи советуют не мешать "чёрный" с "белым". Ведь молочные белки казеины сводят на нет антиоксидантные свойства чая. Хотя что-то ведь может быть просто вкусным, а не полезным?

В морозилке им будет лучше: продукты, которые стоит хранить в холоде

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