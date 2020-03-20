А теперь так, как правильно: продукты, которые почти все готовят неправильно

1 Гречка: только на воде Пока в большинстве семей уплетают за обе щеки гречку на молоке, диетологи напоминают: варить эту крупу нужно только на воде! Дело в том, что гречка богата железом, а молоко – кальцием. И всё бы ничего, но эти продукты плохо уживаются вместе, устраивая настоящую битву в желудке. Хочется белка? Добавьте в гречку грибы. Вкусное и полезное сочетание.

2 Молодая картошка: только с кожурой Очистили молодой картофель от кожуры? Зря, тем самым вы удалили основные запасы калия, фосфора и железа. А сам "голый" корнеплод теперь практически бесполезен. Но есть одно "но": если кожура с зеленцой, то срезать её таки придётся. Потому что зеленый цвет шкурке придают скопления солонина. А он, между прочим, токсичен.

3 Киви: тоже лучше с кожурой Потому что в мохнатой кожуре фрукта содержится в разы больше клетчатки и омолаживающих антиоксидантов, чем в самой мякоти. Сложно заставить себя откусить киви со шкуркой? Добавьте кожуру в смузи. Но только не забудьте хорошенько её помыть.

4 Морковь: лучше отварить Не всем овощам термическая обработка идёт на пользу, но морковь – один из "счастливчиков". В процессе варки количество бета-каротина и лютеина в ней только возрастает. А ведь именно они необходимы для остроты зрения и гладкости кожи.

5 Капуста: квашенная – самая лучшая В отличие от моркови, если варить или тушить капусту, то количество каротина и антиоксидантов в ней стремительно уменьшается. Но есть и хорошая новость: если капусту заквасить, то получите вкуснейший источник витамина С и молочной кислоты. Последняя помогает желудку переваривать даже очень тяжелую пищу. Вот не зря же чехи подают своё знаменитое "вепрево колено" с квашеной капустой. А как ещё умять килограмм чистого мяса?

6 Баклажаны: не жарить, а запекать Дольки жареного баклажана, да ещё и с соусом – достойное лакомство. Но, поверьте, печеный баклажан по вкусу ничем не хуже. Зато в нём куда больше калия и в разы меньше нитратов. Кстати, для баклажанной "икры" овощи также лучше испечь. Будет не только вкусно, но и полезно.

7 Отруби и мюсли: никакого молока Увы и ах: как бы ни хотелось добавить молока в порцию отрубей, лучше заменить его обычной водой. Фитиновая кислота из отрубей в сочетании с кальциевым ударом от "молочки" образует горючую смесь, которую желудку очень и очень сложно переварить. А чтобы полезный завтрак не был безвкусным, добавьте ложку корицы и немного сухофруктов.

8 Помидоры: тушёные полезнее сырых После термической обработки помидоры становятся мощным оружием против сердечно-сосудистых заболеваний. Всё благодаря веществу ликопину, которое так же входит в состав многих лекарств от симптомов вегето-сосудистой дистонии. Но и от салатика со свежими томатами тоже не стоит отказываться: так вы получите порцию столь нужного витамина С.

9 Тыква: вместе с кожурой Говоря начистоту, полезнее даже есть кожуру, чем саму тыкву. Потому что в оранжевой шкурке меньше калорийного сахара, зато больше клетчатки и витамина С. Но поскольку мы с вами – люди цивилизованные и огрызков не едим, то просто запекайте тыкву вместе со шкуркой. А на её основе можно столько десертов сделать, что на весь месяц хватит.