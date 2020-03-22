Прислушайтесь к себе: симптомы, указывающие на проблемы в организме

Ощущение покалывания в ногах
Если у вас странное чувство в ногах и ступнях, как будто что-то ползает по вашей коже, это может быть симптомом синдрома беспокойных ног. Это расстройство носит длительный характер и, как правило, дискомфорт возникает ночью, когда человек пытается отдохнуть.
Утолщение кожи
Не игнорируйте проблемы с кожей и не недооценивайте их. Когда кожа становится толстой и зудящей, это может быть признаком многих внутренних проблем, таких как гормональные нарушения, экзема или аллергия. Вы можете сделать несколько анализов крови, если эта проблема не исчезнет или ухудшится.
Дрожь, потеря обоняния и реалистичные кошмары
Вполне вероятно, что все слышали о болезни Паркинсона, но не многие из нас знают ее симптомы. Врачи предупреждают, что дрожь, медленное движение, недосыпание, а также ночные кошмары и изменения в речи и письме могут быть признаками заболевания.
Гнев и агрессивное поведение
Приступы гнева не всегда могут быть результатом вашей личности. На самом деле, это может быть связано с депрессией. По мнению специалистов, депрессия — это не только недостаток энергии или грусть, у вас также может проявляться агрессивное поведение.
Спать слишком много
Это расстройство называется гиперсомния или чрезмерная сонливость в дневное время. Врачи говорят, что это может быть связано с различными факторами, не только с усталостью. Некоторые аутоиммунные заболевания могут вызвать чувство засыпания в любом месте. Кроме того, употребление алкогольных напитков перед сном может вызвать такой эффект.
Изменения в цвете глаз
Врачи считают, что если вы видите белое или серое кольцо вокруг роговицы глаз, это может быть признаком высокого уровня холестерина у людей младше 45 лет. Это кольцо само по себе безвредно и имеет только визуальный эффект.
Соляная тяга
Хорошо, что вы любите соленую пищу, но когда вы больше не можете контролировать это желание, и соленая еда становится единственной вещью, которую вы хотите, пришло время задуматься о причинах. Это может означать дефицит железа, анемию, дегидратацию или предменструальный синдром.
Забвение, усталость и низкое либидо
Иногда люди путают это с депрессией, потому что кажется, что вы очень устали и у вас недостаточно энергии, чтобы обо всем помнить. Врачи утверждают, что лучше не игнорировать такое состояние, потому что это может означать проблему гормонов щитовидной железы в организме. Вы также можете набрать вес и чувствовать себя слишком холодно.
Продолжительная жажда
Специалисты говорят, что не хочется пить все время. В некоторых случаях это может быть связано с продуктами, которые вы едите, поэтому проверьте, если вы едите слишком много острых или соленых продуктов. Непрекращающаяся жажда также может быть признаком диабета или беременности.
Желание грызть лед
Дефицит железа или анемия может быть причиной необычного желания есть лед. Рекомендуется сдать анализ крови, чтобы проверить, стоит ли начинать принимать какие-либо добавки.