Скачать
Воскресенье, 22.03.2020
Кулеба прокомментировал призыв РФ снять с нее санкции
Кулеба прокомментировал призыв РФ снять с нее санкции
Еще в одной области ввели режим чрезвычайной ситуации
Еще в одной области ввели режим чрезвычайной ситуации
Звездный игрок Ювентуса заболел коронавирусом
Звездный игрок Ювентуса заболел коронавирусом
Почему "коронавирус" так называется и другие понятия инфекции
Почему "коронавирус" так называется и другие понятия инфекции

Прислушайтесь к себе: симптомы, указывающие на проблемы в организме

Смотрите фото (11)
Прислушайтесь к себе: симптомы, указывающие на проблемы в организме
03:11 Сегодня Телеграф sovetchiki.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Список признаков, с помощью которых ваше тело может пытаться что-то сказать, надеясь помочь вам достичь более долгой и здоровой жизни.

  • 1

    Ощущение покалывания в ногах

    Если у вас странное чувство в ногах и ступнях, как будто что-то ползает по вашей коже, это может быть симптомом синдрома беспокойных ног. Это расстройство носит длительный характер и, как правило, дискомфорт возникает ночью, когда человек пытается отдохнуть.

  • 2

    Утолщение кожи

    Не игнорируйте проблемы с кожей и не недооценивайте их. Когда кожа становится толстой и зудящей, это может быть признаком многих внутренних проблем, таких как гормональные нарушения, экзема или аллергия. Вы можете сделать несколько анализов крови, если эта проблема не исчезнет или ухудшится.

  • 3

    Дрожь, потеря обоняния и реалистичные кошмары

    Вполне вероятно, что все слышали о болезни Паркинсона, но не многие из нас знают ее симптомы. Врачи предупреждают, что дрожь, медленное движение, недосыпание, а также ночные кошмары и изменения в речи и письме могут быть признаками заболевания.

  • 4

    Гнев и агрессивное поведение

    Приступы гнева не всегда могут быть результатом вашей личности. На самом деле, это может быть связано с депрессией. По мнению специалистов, депрессия — это не только недостаток энергии или грусть, у вас также может проявляться агрессивное поведение.

  • 5

    Спать слишком много

    Это расстройство называется гиперсомния или чрезмерная сонливость в дневное время. Врачи говорят, что это может быть связано с различными факторами, не только с усталостью. Некоторые аутоиммунные заболевания могут вызвать чувство засыпания в любом месте. Кроме того, употребление алкогольных напитков перед сном может вызвать такой эффект.

  • 6

    Изменения в цвете глаз

    Врачи считают, что если вы видите белое или серое кольцо вокруг роговицы глаз, это может быть признаком высокого уровня холестерина у людей младше 45 лет. Это кольцо само по себе безвредно и имеет только визуальный эффект.

  • 7

    Соляная тяга

    Хорошо, что вы любите соленую пищу, но когда вы больше не можете контролировать это желание, и соленая еда становится единственной вещью, которую вы хотите, пришло время задуматься о причинах. Это может означать дефицит железа, анемию, дегидратацию или предменструальный синдром.

  • 8

    Забвение, усталость и низкое либидо

    Иногда люди путают это с депрессией, потому что кажется, что вы очень устали и у вас недостаточно энергии, чтобы обо всем помнить. Врачи утверждают, что лучше не игнорировать такое состояние, потому что это может означать проблему гормонов щитовидной железы в организме. Вы также можете набрать вес и чувствовать себя слишком холодно.

  • 9

    Продолжительная жажда

    Специалисты говорят, что не хочется пить все время. В некоторых случаях это может быть связано с продуктами, которые вы едите, поэтому проверьте, если вы едите слишком много острых или соленых продуктов. Непрекращающаяся жажда также может быть признаком диабета или беременности.

  • 10

    Желание грызть лед

    Дефицит железа или анемия может быть причиной необычного желания есть лед. Рекомендуется сдать анализ крови, чтобы проверить, стоит ли начинать принимать какие-либо добавки.

Не такие, как все думают: продукты, которые ошибочно считают полезными

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Симптомы, Вред, Организм, Польза, Признаки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Узнайте самые ярких черты своего характера по тому, как Вы держите чашку
02 Коронавирус: основные симптомы, профилактика и лечение
03 Коронавирус в Украине: Минздрав уточнил данные о количестве заболевших
04 Карантин в Украине: в столице введено еще одно ограничение
05 Режим ЧС введен в еще одной области Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире разрабатывают около 20 вакцин против Covid-19
В мире разрабатывают около 20 вакцин против Covid-19
В Грузии ввели режим чрезвычайного положения
В Грузии ввели режим чрезвычайного положения
В Киеве выделили 23 млн грн на дезинфекцию домов (Фото)
В Киеве выделили 23 млн грн на дезинфекцию домов
Коронавирус: основные симптомы, профилактика и лечение
Коронавирус: основные симптомы, профилактика и лечение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь