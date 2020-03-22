Прислушайтесь к себе: симптомы, указывающие на проблемы в организме

1 Ощущение покалывания в ногах Если у вас странное чувство в ногах и ступнях, как будто что-то ползает по вашей коже, это может быть симптомом синдрома беспокойных ног. Это расстройство носит длительный характер и, как правило, дискомфорт возникает ночью, когда человек пытается отдохнуть.

2 Утолщение кожи Не игнорируйте проблемы с кожей и не недооценивайте их. Когда кожа становится толстой и зудящей, это может быть признаком многих внутренних проблем, таких как гормональные нарушения, экзема или аллергия. Вы можете сделать несколько анализов крови, если эта проблема не исчезнет или ухудшится.

3 Дрожь, потеря обоняния и реалистичные кошмары Вполне вероятно, что все слышали о болезни Паркинсона, но не многие из нас знают ее симптомы. Врачи предупреждают, что дрожь, медленное движение, недосыпание, а также ночные кошмары и изменения в речи и письме могут быть признаками заболевания.

4 Гнев и агрессивное поведение Приступы гнева не всегда могут быть результатом вашей личности. На самом деле, это может быть связано с депрессией. По мнению специалистов, депрессия — это не только недостаток энергии или грусть, у вас также может проявляться агрессивное поведение.

5 Спать слишком много Это расстройство называется гиперсомния или чрезмерная сонливость в дневное время. Врачи говорят, что это может быть связано с различными факторами, не только с усталостью. Некоторые аутоиммунные заболевания могут вызвать чувство засыпания в любом месте. Кроме того, употребление алкогольных напитков перед сном может вызвать такой эффект.

6 Изменения в цвете глаз Врачи считают, что если вы видите белое или серое кольцо вокруг роговицы глаз, это может быть признаком высокого уровня холестерина у людей младше 45 лет. Это кольцо само по себе безвредно и имеет только визуальный эффект.

7 Соляная тяга Хорошо, что вы любите соленую пищу, но когда вы больше не можете контролировать это желание, и соленая еда становится единственной вещью, которую вы хотите, пришло время задуматься о причинах. Это может означать дефицит железа, анемию, дегидратацию или предменструальный синдром.

8 Забвение, усталость и низкое либидо Иногда люди путают это с депрессией, потому что кажется, что вы очень устали и у вас недостаточно энергии, чтобы обо всем помнить. Врачи утверждают, что лучше не игнорировать такое состояние, потому что это может означать проблему гормонов щитовидной железы в организме. Вы также можете набрать вес и чувствовать себя слишком холодно.

9 Продолжительная жажда Специалисты говорят, что не хочется пить все время. В некоторых случаях это может быть связано с продуктами, которые вы едите, поэтому проверьте, если вы едите слишком много острых или соленых продуктов. Непрекращающаяся жажда также может быть признаком диабета или беременности.