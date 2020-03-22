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COVID-19: что должны делать люди старше 60 лет и люди с хроническими заболевания

COVID-19: что должны делать люди старше 60 лет и люди с хроническими заболевания
08:20 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Люди с различными болезнями и пожилые люди находятся в наибольшей опасности из-за коронавируса.

В руководстве, выпущенным специалистами Йельского университета, рассказывается о том, что известно о вспышке коронавируса COVID-19 и его влиянии на пожилых людей, а также о том, как пожилые люди и лица, обеспечивающие уход, могут обеспечить им максимальную безопасность.

Правила изоляции во время пандемии коронавируса

  • Люди старше 60 лет должны изолировать себя дома. Не навещайте друзей или семью без необходимости.

  • Если у вас гости, ограничивайтесь одним или двумя людьми одновременно. Попросите каждого вымыть руки и выдержать расстояние 2 метра. Мы знаем, что это тяжело, но никаких посещений с внуками.

  • Чтобы оставаться на связи, используйте Skypу. Если нет, разговаривайте по телефону ежедневно. Друзья находятся в такой же ситуации, с нетерпением ждут разговоров.

  • Часто мойте руки в течение 20 секунд. Мыло и вода лучше, чем дезинфицирующее средство для рук, но используйте дезинфицирующее средство для рук, если нет доступа к мылу и воде. Используйте лосьон для рук, чтобы предотвратить высыхание и растрескивание кожи.

  • Готовьте еду, занимайтесь спортом, вздремните, ложитесь спать и просыпайтесь как в обычные дни. Старайтесь есть здоровую пищу. Избегайте "нездоровой пищи" и ограничьте потребление алкоголя. Избегайте соблазна спать или сидеть на диване целый день. Придерживаясь рутины, вы можете чувствовать себя нормально и избегать подавленного настроения.

  • Ходите по дому несколько раз в день.

  • Если вы выходите на улицу, делайте это, когда вокруг мало людей, держитесь на расстоянии не менее 2 метров. Гуляйте в больших парках, если они доступны.

  • Держитесь подальше от магазинов. Попросите друзей, родных или волонтеров доставить продукты и лекарства.

Первые симптомы коронавируса

Инкубационный период китайского коронавируса может длиться от 2 до 14 дней. В этот период человек не испытывает симптомов и не догадывается о болезни.

А первые симптомы можно перепутать с другими обычными зимними инфекциями такими как ОРВИ или грипп. Может появляться насморк, дискомфорт в горле, повышение температуры и слабость. Поэтому нужно при первых же признаках сообщить своему семейному врачу.

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Все по теме:

Здоровье, Заболевания, Вирус, Коронавирус, Советы медиков, Covid-19, Что делать пожилым людям в период коронавируса, Что делать что б не заразиться коронавирусом.
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