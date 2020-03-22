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Коронавирус и домашние животные: как обезопасить себя

Коронавирус и домашние животные: как обезопасить себя
11:12 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Коронавирусы - это целое семейство вирусов, которые поражают и человека, и животных.

Коронавирус может поразить и человека, и животных, отмечают эксперты. Однако, случаев, когда инфекция передавалась от домашних любимцев человеку, подтверждено не было. По информации Всемирной организации здравоохранения, также не было отмечено фактов заболевания домашних животных коронавирусом.

В связи с охватившей мир эпидемией covid-19, многие владельцы домашних животных насторожились. Однако специалисты поспешили развеять опасения.

Как пояснили ученые, человек может быть подвержен действию семи видов коронавируса, являющихся возбудителями острых респираторных заболеваний, в числе которых и covid-19. Однако эти типы вирусов не представляют опасности для домашних кошек, собак и других питомцев.

COVID-19: что должны делать люди старше 60 лет и люди с хроническими заболевания

Между тем, в природе существуют и другие коронавирусы. Эти инфекции не представляют угрозы для человека, но, напротив, опасны для домашних животных.

Первые симптомы коронавируса

Инкубационный период китайского коронавируса может длиться от 2 до 14 дней. В этот период человек не испытывает симптомов и не догадывается о болезни.

А первые симптомы можно перепутать с другими обычными зимними инфекциями такими как ОРВИ или грипп. Может появляться насморк, дискомфорт в горле, повышение температуры и слабость. Поэтому нужно при первых же признаках сообщить своему семейному врачу.

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Животные, Вирус, Домашние животные, Коронавирус, СОVID-19, Можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных.
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