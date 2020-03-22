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Самые полезные соки, которые улучшат иммунитет

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Самые полезные соки, которые улучшат иммунитет
12:39 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Есть простой способ оставаться здоровыми – укреплять иммунную систему.

  • 1

    Куркума, мандарины и морковь

    Такое необычное сочетание – убойный коктейль. Куркума – специя, обладающая мощным противовоспалительным эффектом. Мандарины, как и все цитрусовые богаты витамином С. А в скромной морковке полно бета-каротина, полезного для дыхательных путей и кишечника.

  • 2

    Яблочный уксус, имбирь и мед

    Яблочный уксус известен целым рядом полезных свойств, в том числе противомикробным эффектом. Добавьте небольшое его количество в стакан воды. Подсластите чайной ложечкой меда и сдобрите щепоткой молотого имбиря. Он известен своими противовоспалительными эффектами и остротой.

  • 3

    Зимний бустер

    Хотите получить максимум витаминов в стакане сока? Тогда смешайте между собой разные цитрусовые. Например, апельсины, лимоны и лаймы. Грейпфрут поможет оттенить этот коктейль приятной горчинкой.

Прислушайтесь к себе: симптомы, указывающие на проблемы в организме

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Все по теме:

Здоровье, Иммунитет, Соки, Как повысить иммунитет, Советы медиков, Польза натуральных соков.
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