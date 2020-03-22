Самые полезные соки, которые улучшат иммунитет

1 Куркума, мандарины и морковь Такое необычное сочетание – убойный коктейль. Куркума – специя, обладающая мощным противовоспалительным эффектом. Мандарины, как и все цитрусовые богаты витамином С. А в скромной морковке полно бета-каротина, полезного для дыхательных путей и кишечника.

2 Яблочный уксус, имбирь и мед Яблочный уксус известен целым рядом полезных свойств, в том числе противомикробным эффектом. Добавьте небольшое его количество в стакан воды. Подсластите чайной ложечкой меда и сдобрите щепоткой молотого имбиря. Он известен своими противовоспалительными эффектами и остротой.