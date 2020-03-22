Самые полезные соки, которые улучшат иммунитет

Куркума, мандарины и морковь
Такое необычное сочетание – убойный коктейль. Куркума – специя, обладающая мощным противовоспалительным эффектом. Мандарины, как и все цитрусовые богаты витамином С. А в скромной морковке полно бета-каротина, полезного для дыхательных путей и кишечника.
Яблочный уксус, имбирь и мед
Яблочный уксус известен целым рядом полезных свойств, в том числе противомикробным эффектом. Добавьте небольшое его количество в стакан воды. Подсластите чайной ложечкой меда и сдобрите щепоткой молотого имбиря. Он известен своими противовоспалительными эффектами и остротой.
Зимний бустер
Хотите получить максимум витаминов в стакане сока? Тогда смешайте между собой разные цитрусовые. Например, апельсины, лимоны и лаймы. Грейпфрут поможет оттенить этот коктейль приятной горчинкой.