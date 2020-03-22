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"Бессимптомные": носители коронавируса, которые им не болеют

"Бессимптомные": носители коронавируса, которые им не болеют
18:26 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:«Бессимптомных» болеющих большинство, говорят эксперты. Именно они — причина вспышек COVID-19.

Исследователи из Колумбийского университета выяснили: 86% всех зараженных в Ухане не наблюдались у врачей до момента, пока не началась эпидемия. У них были слабо выражены симптомы или вообще отсутствовали, самочувствие оставалось в пределах нормы. Такие больные являлись носителями вируса, но не помещались на карантин.

Скрытые передачи могут привести к тому, что эпидемия COVID-19 затянется надолго, вспышки будут возникать стихийно в разных уголках земли. Это подтверждают и наблюдения врачей: иногда у "бессимптомных" носителей вируса огромное количество патогенов на слизистых оболочках. То есть они легко заражают других, сами того не подозревая. Даже у больных в реанимации концентрация вируса в организме бывает ниже.

Вывод простой: реальное количество людей с COVID-19 может быть намного большим, чем гласят статистики национальных минздравов. Следовательно, от резких вспышек заболевания не застрахована ни одна страна. В связи с этим самыми эффективными выглядят карантинные меры: они способны удерживать незадокументированные случаи болезни.

"Закрыто на карантин": как живут города и страны в условиях пандемии коронавируса

Напомним:

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Симптомы, Коронавирус, Носители, Covid-19.
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