"Бессимптомные": носители коронавируса, которые им не болеют

Новости шоу бизнеса:«Бессимптомных» болеющих большинство, говорят эксперты. Именно они — причина вспышек COVID-19.

Исследователи из Колумбийского университета выяснили: 86% всех зараженных в Ухане не наблюдались у врачей до момента, пока не началась эпидемия. У них были слабо выражены симптомы или вообще отсутствовали, самочувствие оставалось в пределах нормы. Такие больные являлись носителями вируса, но не помещались на карантин.

Скрытые передачи могут привести к тому, что эпидемия COVID-19 затянется надолго, вспышки будут возникать стихийно в разных уголках земли. Это подтверждают и наблюдения врачей: иногда у "бессимптомных" носителей вируса огромное количество патогенов на слизистых оболочках. То есть они легко заражают других, сами того не подозревая. Даже у больных в реанимации концентрация вируса в организме бывает ниже.

Вывод простой: реальное количество людей с COVID-19 может быть намного большим, чем гласят статистики национальных минздравов. Следовательно, от резких вспышек заболевания не застрахована ни одна страна. В связи с этим самыми эффективными выглядят карантинные меры: они способны удерживать незадокументированные случаи болезни.

Напомним: