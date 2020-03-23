Слабые легкие и иммунитет: люди с ожирением более уязвимы перед коронавирусом

Новости шоу бизнеса:Наличие больших объемов лишнего веса делает людей более уязвимыми перед пандемией.

Очередное исследование с участием пациентов с коронавирусом показало, что почти две трети из серьёзно заболевших имеют ожирение. По данным ученых, жертвы ожирения чаще умирают от коронавирусной инфекции. В частности, 63% пациентов реанимационных отделений британских больниц имеют лишний вес, ожирение или крайнюю степень ожирения.

Традиционно у людей с ожирением есть и другие хронические проблемы, включая нарушения в работе лёгких, повышенное артериальное давление и ослабленную иммунную систему. Все эти проблемы затрудняют способности организма одолеть вообще любую инфекцию.

В особенности им тяжело сражаться с COVID-19 из-за нарушений иммунитета, так как вирус глубже проникает в лёгкие и вызывает самое серьезное осложнение - вирусную пневмонию. Наличие лишнего веса в области грудной клетки не даёт человеку получать достаточное количество воздуха при вдохах, из-за чего уровень кислорода снижается. А нехватка кислорода увеличивает риск отказа лёгких и необходимости использования ИВЛ. Наконец, люди с ожирением чаще страдают от диабета и болезней сердца - двух хронических проблем, увеличивающих риск коронавирусной инфекции.

Официально в той же Великобритании сейчас 5 600 заболевших и 281 умерший. Эксперты полагают, что подлинное число инфицированных – 300 000 с одной смертью на каждую 1 000 человек. Если смертность действительно составляет 0,1%, то она не отличается от смертности при обычном сезонном гриппе.