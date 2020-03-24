Ранний симптом заражения коронавирусом

Новости шоу бизнеса:Мы не будем говорить об уровне глобальной угрозы этого вируса, а лишь о том, что он делает внутри нас.

При заражении коронавирусом на раннем этапе неожиданно могут проявляться не характерные респираторные симптомы, а недомогания, связанные с пищеварением, что показали сразу два новых исследования (их результаты опубликовали издания American Journal of Gastroenterology и Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Как сообщается в статье Medicalxpress, обычно в качестве ранних симптомов заражения новым коронавирусом врачами указывались неблагоприятные изменения самочувствия, напоминающие простуду или грипп (кашель, повышение температуры, боли в горле и т.п.).

Согласно последним данным, полученным исследователями из Китая, ранним признаком инфицирования коронавирусом могут быть недомогания, создающие впечатление, что человек пострадал от отравления или другой инфекции пищеварительной системы.

"Большая часть пациентов с коронавирусом в начале заболевания жаловалась на симптом со стороны пищеварительной системы – конкретно на диарею. Иногда вместе с отсутствием аппетита", - информирует источник.

Ученые отмечают: зараженные коронавирусом пациенты с пищеварительными симптомами имели более сложное течение болезни, что затрудняло их лечение по сравнению с людьми, имевшими классические признаки инфекции.

Специалисты призывают не игнорировать сигналы нарушенного пищеварения, какой бы неожиданной не казалась их связь с коронавирусом. Они полагают, что именно такие симптомы характерны для ранней стадии развития COVID-19 (заболевание, вызванное заражением коронавирусом), в то время как респираторные нарушения ассоциируются с более активным его развитием и тяжелым поражением организма.